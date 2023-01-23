Galatasaray’da transfer haftası! İki yıldız için…

11 maç üst üste kazanarak Fatih Terim ile Mustafa Denizli’yi geçerek Galatasaray tarihine adını yazdıran, seriyi Antalyaspor maçıyla birlikte 12’ye çıkartarak kırılması güç bir rekora imza atan teknik direktör Okan Buruk aynı zamanda Galatasaray’ın başında Süper Lig’de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu. Sarı-Kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

‘Camia olarak yaşıyoruz’

Maçın ardından konuşan ve mutlu olduğu gözlemlenen Okan Buruk, “Tek başıma ben maç kazanmıyorum. Oyuncularım sahada, taraftarlarımız tribünde, teknik heyet kulübede, yönetim… Hepimiz kazanıyoruz. Bu başarıyı beraber yaşıyoruz, inşallah sonu da şampiyonluk olur. Ben de bu işin paydaşları arasındayım. En başta ben gözüküyorum ama biz bu başarıları camia olarak yaşıyoruz” demişti.

Buruk mesajı vermişti

Başarılı çalıştırıcı transfer operasyonuyla ilgili olarak da, “Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız” sözleriyle mesaj vermişti.

İki talibi var

Golcü transferini bitirmeyi hedefleyen Aslan’da, imzaların atılabilmesi için bu bölgede forma giyen Haris Seferovic’in de gönderilmesi bekleniyor. 13 maçta yalnızca iki gol atabilen İsviçreli santrfor için de iki talip var. Antalyaspor ve Başakşehir, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Seferovic’in, İstanbul’da kalmak istemesi nedeniyletransferi bitirmeyeyakın olan taraf Başakşehir… Deneyimli oyuncu, sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’dan kiralanmıştı.

Gomis’te flaş gelişme

İlerleyen yaşına rağmen bu sezon takıma müthiş bir katkı veren, kritik anlarda kazandırdığı puanlar ile ön plana çıkan Bafetimbi Gomis’e müjde… Sezon sonunda kontratı bitecek olan 37 yaşındaki golcü ile bir senelik daha mukavele imzalanması bekleniyor. Fransız oyuncu, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 10 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterirken, 3 de gol pası verdi.

Transfer haftası başlıyor

Sarı-Kırmızılılar, devre arası transfer döneminde kalan eksiklerini de kapatmak istiyor. Bu anlamda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, forvet ve sol bek transferlerine yoğunlaştı. Önceki akşam Antalya maçı öncesinde Haji Wright için pazarlık yapıldı. Fakat Akdeniz ekibinin halen 10 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli talep etmesi işleri zora soktu.

1.5 yıllık kiralık…

Bu anlamda ise rota yeniden İngiltere oldu. Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin formasını giyen David Datro Fofana için bu hafta görüşme yapılacak. Cim Bom’un hedefi ise Fildişili oyuncuyu, 1.5 yıllığına kiralamak olacak. Öte yandan sol bek konusunda da çalışmalar, titizlikle devam ediyor.

Takas yerine para

Bu bölgede Emre Taşdemir’in, kulüpte kalmak istemesi nedeniyle Sivasspor ile gerçekleşecek olan Uğur Çiftçi takasında birtakım pürüzler çıktı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu kez sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Ancak tecrübeli oyuncu için takas formülü yerine para verilmesi bekleniyor. Aslan, iki oyuncunun transferini de bu hafta içerisinde netleştirip, eksiklerini tamamlamayı hedefliyor.

Metin Karabaş