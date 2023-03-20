Galatasaray’da transfer harekâtı! Düğmeye basıldı…

Son oynanan Konyaspor mücadelesinde Victor Nelsson, sarı kart cezası sebebiyle forma giyememişti. Sarı-Kırmızılılar, puansız ayrıldığı mücadelede Danimarkalı oyuncuyu çok aradı! Milli ara sonrasında yeniden Abdülkerim Bardakçı’nın partnerinin Nelsson olması bekleniyor. 24 yaşındaki yıldız da bir an önce takıma dönmek için can atıyor.

Zaniolo boş durmuyor

Aslan’ın yeni süperstarı Nicolo Zaniolo, Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. Fizik, kondisyon eksikliği sebebiyle oynadığı 2 lig maçında da sonradan oyuna giren İtalyan futbolcu, bu süre içerisinde ekstra çalışmalar yapacak. 23 yaşındaki oyuncunun hedefi, 90 dakika forma giyebilecek hale gelip, Cim Bom’un şampiyonluk yürüyüşüne katkı sağlamak.

Icardi’nin büyük üzüntüsü

Bu sezon 9 gol ve 6 asistlik katkı veren Mauro Icardi, Kasımpaşa sonrasında Konyaspor engelini de boş geçmişti. 2 maçtır skora katkı sağlayamayan Arjantinli santrforun, özellikle kaçırdığı gollerden dolayı büyük üzüntü duyduğu öğrenildi. 30 yaşındaki yıldızın, tıpkı Zaniolo gibi milli arada eksiklerini kapatmaya çalışacağı belirtildi.

Yıldızlara uyarı!

Ayrıca milli arada futbolcular özel hayatlarına dikkat etmeleri konusunda uyarılacak. Nitekim Kasımpaşa galibiyeti sonrasında, sık sık birlikte dışarı çıkan İcardi ile Torreira gece geç saatlere kadar eğlenmiş, Arjantinli golcü Magazin sayfalarına manşet olmuştu. Spor Arena’nın haberine göre, Icardi 2 haftadır gol atamazken performans düşüklüğü yaşamaya başladı. Özel hayatında dalgalanmalar yaşayan Torreira da, Konya’da 11’de yer almamıştı. Galatasaray Kulübü, iki yıldız oyuncusu başta olmak üzere tüm futbolcularını uyaracak.

İlk operasyon içerde!

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray’da gelecek sezonun transfer planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı. Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur, tüm hesaplarını bu yıl şampiyonluk üzerine yaparken transferde de buna göre adımlar atılacak. Bu doğrultuda önce iç transferde bir operasyon yapılması planlanıyor.

İndirim isteniyor

Milot Rashica… Geldiği günden beri performansını yükseltmeye devam ediyor. Kosovalı futbolcu, özellikle son dönemde oynadığı futbol ile takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Fakat İngiliz ekibi Norwich’ten kiralanan yıldız kanat oyuncusunun kontratı, sezon sonunda bitecek. Hâl böyle olunca Galatasaray Yönetimi de elini çabuk tutmak istiyor. Buna göre 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Ada temsilcisi, daha önce 8 milyon Euro istemişti. Fakat Cim Bom, bu rakamı 6 milyon Euro’ya indirmek için uğraşıyor. Eğer iki kulüp orta yol bulursa, yaz transfer döneminde imzalar atılacak.