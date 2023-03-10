Galatasaray’da transfer için bomba gelişme! Yeşil ışık…

Transferin en etkili takımı olan, hem sezon başı hem de devre arasında kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray’da operasyon son sürat devam ediyor. Hem gelecek hem de gidecek oyuncular için yoğun mesai harcanıyor.

Mata’nın bileti kesildi

Manchester United’la sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray’ın yolunu tutan Juan Mata, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Fiziksel açıdan bir hayli geriye gittiği gözlenen 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray Yönetimi, Mata’nın 1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Mata’nın önümüzdeki haftalarda gelecek sezona yönelik yapılacak teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Cica’ya her yerde görev!

Cim Bom’un genç Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ittihad Kalba takımında kiralık olarak oynamaya devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arap temsilcisinde neredeyse görev almadığı bir pozisyon kalmadı. Bu sezon 7 maçta kendi mevkisi olan merkezde şans bulan Cicaldau, 3 kez sol açık, 3 kez sol bek, 3 kez ön libero, 1 kez forvet arkasında ve1 kez desağ bekte görev yaptı. 18 maçta 3 gol 4 asistle oynayan Cica’nın Ittihad’da kalıcı olmayacağı ve sezon sonunda Galatasaray’a geri döneceği belirtiliyor.

Mohammed geri dönüyor

250 bin Euro’ya Mostafa Mohamed’i sezon sonuna kadar kiralayan Nantes, şimdilik Mısırlı golcünün satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti. Fransız kulübü yeni bir golcü transferi yaparken, Mohamed kadroda ikinci plana geriledi. Nantes, 5 milyon 750 bin Euro’luk opsiyon maddesini kullanmazsa, Mohamed sezon bitimiyle birlikte yeniden Galatasaray’a dönecek.

Yıldızlar için geliyorlar

Cim Bom’un iki genç savunma oyuncusu Nelsson ve Boey’ye Avrupa kulüplerinden temsilciler geliyor. Danimarkalı stoper ve Fransız sağ beki izlemek üzere Kasımpaşa maçında tribündeki yerini alacak olan temsilciler, kulüplerinerapor gönderecek. Galatasaray Yönetimi yaz döneminde her iki oyuncu için de çok önemli teklifler bekliyor. SarıKırmızılılar şimdiden hem Nelsson’a hem de Boey’ye alternatif arayışında.

Firmino’da flaş gelişme

Transferi için Barcelona ve Inter’in de devreye girdiği Roberto Firmino’nun Galatasaray’a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı. Brezilyalı golcünün menacerinin, Galatasaray’la masaya oturmayı kabul ettiği öğrenildi. Liverpool’daki sözleşmesi bitecek olan ve ayrılacağını açıklayan Sambacı’nın önceliği Avrupa’nın devlerine verse de Sarı-Kırmızılı takıma sıcak baktığı iddia ediliyor. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki haftalarda Firmino’nun menaceriyle bir görüşme gerçekleştirecek. 31 yaşındaki santrfor gelen tekliflere göre bir değerlendirme yapıp son kararını verecek. İngiliz medyasına göre birkaç Premier Lig kulübü daha Firmino ile görüşmeye hazırlanıyor.