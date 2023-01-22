Galatasaray’da transferde son dakika! Haji Wright ve Uğur Çiftçi…

Bir yandan şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da harıl harıl transfer görüşmelerine devam ediyor.

Gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Seferovic, kulübün tanıdığı süre zarfında başka bir takımla anlaşma sağlayamadı. Birçok transfer teklifi alan İsviçreli santrfor, sezon sonuna kadarki alacaklarını talep ettiği için Galatasaray cephesi süreci farklı bir formülle çözmeye çalışıyor. Bonservisi elinde bulunduran Benfica ise şu an için fesih görüşmelerine dahil olmayı reddediyor.

Sürecin seyri değişti

Galatasaray Yönetimi’nin birkaç haftadır kontratını feshetmeye çalıştığı Van Aanholt, bir türlü Sarı-Kırmızılı kulübün önerisine sıcak bakmıyordu. Ancak Hollandalı oyuncuya önceki gün gelen transfer teklifi sürecin seyrini değiştirdi. Ülkesinden bir kulübün Aanholt’la temasa geçtiği ve tarafların anlaşma ihtimalinin bu kez yüksek olduğu bildirildi.

Pazarlıklar devam edecek

Hem forvet hem de sol bek için arayışta olan Cim Bom dün flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Yönetimi, dün oynanan Antalyaspor karşılaşmasından hemen önce Akdeniz ekibinin yıldızı Haji Wright için birtakım görüşmeler yaptı. Fakat Kırmızı-Beyazlı ekibin halen 10 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli talep etmesi, görüşmeleri zora soktu. İki taraf arasında, ABD’li golcü için pazarlıkların devam etmesi bekleniyor.

Emre kalmak istiyor…

Öte yandan sol bek için de Uğur Çiftçi için takas yoluyla Sivasspor ile anlaşma sağlanmıştı. Fakat Emre Taşdemir’in, Galatasaray’da kalmak istemesi sonrasında yeni formül arayışlarına girildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sarı-Kırmızılı ekibin, 30 yaşındaki sol bek için takas yerine bonservis ya da kiralık ücreti ödemesi bekleniyor.