Galatasaray’da transferde sürpriz atak! 60 milyon Euro’luk oyuncu…

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, ara transfer için de çalışmalarına harıl harıl devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta sol bek sorununu çözmek için uzunca bir uğraş verdi. Bu süre içerisinde ilk etapta Güray Vural ve Uğur Çiftçi gibi isimleri gündemine alan Aslan, bir türlü istediğini alamamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Yönetimi, bu bölgeye çok yönlü bir oyuncu transfer etti. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan’ı alan Aslan, savunmayı takviye etti. Milli futbolcu, stoper bölgesinin dışında yabancı kuralı nedeniyle sol bekteki açığı da giderecek.

Forvet için girişimler sürüyor

Savunmadaki eksiğini gideren Cim Bom, bir yandan da forvet için çalışmalarını sürdürüyor. Crystal Palace’tan; Jean-Philippe Mateta, Chelsea’dan David Datro Fofana, Fiorentina’dan Luka Jovic için girişimlerine devam eden Sarı-Kırmızılılar, üç oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor.

Sağ kanada iki aday

Sağ kanatta Rashica ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlere sahip olan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye de yıldız bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Bu doğrultuda gündeme Chelsea’dan Christian Pulusic ile Roma’dan Nicola Zaniolo geldi. Galatasaray, iki oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor. Pulusic için Chelsea onay verse de oyuncunun ikna edilmesi gerekiyor. Zaniolo için de hocası Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde, “Bizimle antrenmanlara çıkmak istemiyor” diye konuştu.

Orta sahaya bomba isim!

Galatasaray’ın kadrosuna takviye yapmak istediği bir diğer bölge de orta saha… Merkezde Sergio Oliviera ve Lucas Torreira gibi isimlere sahip olan Aslan’da iki oyuncunun alternatiflerinin yetersiz oluşu sonrasında rota İngiltere’ye döndü.

Kontratı bitiyor

Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Naby Keita’yı transfer etmeyi düşünen Galatasaray Yönetimi, oyuncunun kontratının sezon sonunda bitecek olması sebebiyle de elini çabuk tutmak istiyor. Merseyside ekibine kiralama önerisini sunmaya hazırlanan Cim Bom, oyuncuyu ikna edebilirse transfer gerçekleşecek.

Raporları incelenecek

Ancak Gineli orta saha oyuncusu ile ilgili de ufak bir problem var. Son 3 sezonda yaşadığı; bilek, uyluk, diz ve kas sakatlıkları nedeniyle farklı zamanlarda 300 günden fazla bir süre sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki yıldızın, sağlık raporları da detaylı bir şekilde incelenecek.

60 milyon Euro’ya gelmişti

Naby Keita, 2018 yılında Alman ekibi RB Leipzig’ten, Liverpool’un yolunu tuttu. Bu transfer için o dönem 60 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.