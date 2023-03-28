Galatasaray’da yıldız isim için temaslar hızlandı!

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve şampiyon olarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi’nde yer almak isteyen Galatasaray’da yeni sezonun kadro yapılanma çalışması tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon hem yaz hem de kış transfer döneminin en ilgi çekici ekiplerinden biri olan Sarı Kırmızılılar, yeni yetenekleri kadrosuna katarak hem güçlü hem de alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

Görüşmeler devam ediyor

Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Bu doğrultuda temaslarını sürdüren ekip, listedeki isimlerle görüşmeye devam ediyor.

Lyon’la sözleşme yenilemeyecek

İsmi gündeme gelen son isim ise Fransa Ligue 1’den golcü oyuncu Moussa Dembele oldu. Sky Sport, Lyon ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni mukavele yapmayacağını duyurdu. Galatasaray’ın bu gelişme sonrasında yıldız hücumcu için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.