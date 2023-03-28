Galatasaray’da Yusuf Demir’in sorunu ortaya çıktı

Galatasaray’da Yusuf Demir hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, genç futbolcunun sorununa teşhis konuldu. Karabağ ile yapılan hazırlık maçında ilk 11’de başlayan ve yine varlık gösteremeyen 19 yaşındaki futbolcunun bu durumu tepkileri de beraberinde getirdi. Sezon başında Rapid Wien’den 6 milyon euro bonservisle alınan ama bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan genç futbolcunun sorununun mental olduğu öğrenildi.

SAHADA ÖZGÜR OLMAK İSTİYOR

Yusuf’un genç yaşta Barcelona’ya transfer olmasından dolayı bir öz güven içinde olduğu bunun handikaplarını yaşadığı belirtildi. Oyuncunun kendini takımın bir parçası olarak görmekte sorun yaşadığı ayrıca sahada da özgür olmak istediği bildirildi.

OKAN BURUK’UN OYUN PLANINA UYMADI

Bu durumun ise Teknik Direktör Okan Buruk’un tarzına uygun olmadığı vurgulandı. Buruk, kanat oyuncularından sürekli olarak geriye gelmelerini istiyor. Sarı-kırmızılarda Yusuf Demir’in bu sezon katkı yapmasının beklenmediği ancak oyuncunun bir yaş almasının bile futboluna çok büyük olgunluk katabileceği belirtildi.