Galatasaray’da Zaniolo kararı! Konya maçında 3 değişiklik…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek Süper Lig’de yeni rekorun sahibi oldu. Süper Lig’deki son 14 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş’ı (1959/60) geride bırakarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı. İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son dokuz Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, lig tarihinin en uzun serisinin sahibi olan Fenerbahçe’nin rekorunu egale etti.

OKAN BURUK REKORLARI YERLE BİR ETTİ

49 yaşındaki teknik adam kendi kulvarında bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, resmi maçlarda Galatasaray’ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli’nin 13 maçlık serisini geride bırakan isim oldu. Başarılı hoca bu seriyi 17 maça çıkardı.

12 PUANLIK MENTAL BASKI

Galatasaray’da bir günlük iznin ardından Konyaspor maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Mertens ve Mata’nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ligde herhangi bir kayıp yaşamadan yoluna devam etmek isteyen Cim-Bom, 17 Mart Cuma günü oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, en yakın rakibi Fenerbahçe’ye, iki maç fazlasıyla bile olsa 12 puanlık psikolojik baskı sağlamayı amaçlıyor.

KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Okan Buruk, Kasımpaşa maçından farklı olarak kadroda 3 değişikliğe gidecek. Başarılı teknik adam, cezalı Nelsson’un yerine Kaan Ayhan’ı 11’de sahaya sürecek. Okan hoca, kale ve savunma kurgusunda başka bir değişiklik yapmayacak.

ZANIOLO İKİNCİ YARI SAHADA

Okan Buruk’un diğer iki hamlesinin ise ön tarafta olacağı kaydedildi. Kasımpaşa maçında 11 başlayan Yunus ve Mata’nın bu kez tercih edilmeyeceği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, bu iki isim yerine Rashica ve Barış’la maça başlayıp, fiziksel olarak henüz tam hazır olmayan Zaniolo’yu ise ikinci yarı sahaya sürmeyi düşündüğü bildirildi. Buruk’un bunun dışında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığı belirtildi.