Galatasaray’da Zaniolo şoku! 6 dakikada atıldı

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılılar, 45+11. dakikada Mauro Icardi’nin penaltıdan attığı golle karşılaşmada 1-0 üstün durumda. Karşılaşmayı önde götüren Galatasaray, 75. dakikada VAR’dan gelen kırmızı kart kararıyla sarsıldı.
Galatasaray’da 69. dakikada Milot Rashica’nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, 74. dakikada Mehmet Yeşil’e yaptığı müdahale sonrası sarı kart görmüştü.
VAR’DAN KIRMIZI
Zaniolo’nun sarı kart gördüğü pozisyonun ardından VAR’dan maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’na pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. VAR monitöründe pozisyonu izleyen Numanoğlu, sarı kartı iptal ederek kırmızı kartını çıkardı.
Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, kırmızı kart kararı sonrası öfkeli bir şekilde soyunma odasına giderken sahada sadece 6 dakika kalabilmiş oldu.