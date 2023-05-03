Galatasaray’da Zaniolo’nun haftası! Tüm gözler ona çevrildi

Fatih Karagümrük ve Beşiktaş karşısında yaşanan puan kayıpları sonrası Galatasaray’da gözler Başakşehir maçına çevrilmiş durumda.

FLORYA’DA KAPILAR AÇILIYOR

Süper Lig’de haftayı Beşiktaş yenilgisiyle kapatan ve Karagümrük sınavıyla birlikte son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray’da moralleri yükseltmek üzere kollar sıvandı. İki günlük iznin ardından bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar’da kapılar dış dünyaya açılıyor.

Cim Bom’un saat 18.00’de başlayacak olan antrenmanı, basın ve taraftara açık olarak gerçekleşecek. Florya’da böylece birlik ve beraberlik ortamının hızlı bir şekilde sağlanması ve derbi yenilgisinin yaralarının sarılması hedefleniyor.

ADEKUGBE’YE RET GELDİ

Galatasaray’ın ligden çekilmek zorunda kalan Hatay’dan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sam Adekugbe, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.

Özellikle Beşiktaş deplasmanındaki kötü performansı nedeniyle tepki çeken 28 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

RASHICA İÇİN ANLAŞMA YOK

Sarı-Kırmızılılar’ın bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu Milot Rashica’yı, kulübü Norwich’in Burnley’ye satmaya hazırlandığı iddiası gündemde bomba etkisi yarattı.

Kosovalı futbolcunun menajeri ise şu ana kadar hiç kimseyle görüşmediklerini açıklayarak, Galatasaray taraftarının yüreğine su serpti.

MIDTSJO İZİN BİLE YAPMIYOR

Sergio Oliveira’nın düşen formu nedeniyle ilk 11’e girmesi gündeme gelen Fredrik Midtsjö’yü heyecan bastı.

Norveçli futbolcunun dün takım izinli olmasına rağmen tesislere giderek çalışmalar yaptığı ve kendisini Başakşehir sınavına hazırladığı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun orta sahada Torreira ile birlikte görev alması bekleniyor.

ZANIOLO’NUN PATLAMA HAFTASI

Aslan’ın İtalyan yıldızı Zaniolo, ligde son 3 haftayı da boş geçti. Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında sonradan oyuna giren, Karagümrük karşısında ise santrfor olarak görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, gözünü Başakşehir sınavına çevirmiş durumda.

Okan Buruk, Zaniolo’yu bu kez kendi yerinde ve ilk 11’de başlatmaya hazırlanıyor. Normalde sağ kanatta görev yapan, forvet arkasında da oynayabilen Zaniolo’nun, bu iki pozisyondan birine geçmesi bekleniyor. Genç yetenek, büyük ihtimalle Mertens’in yerine forvet arkasında oyuna başlayacak.

İtalyan devlerinin de performansını yakından takip ettiği Zaniolo, Galatasaray taraftarının önünde beklenen patlamayı yapıp, zorlu karşılaşmada takımına 3 puanı getiren isim olmak istiyor.