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15 Mayıs 2023
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Galatasaray’dan Alex Telles kararı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Yeni sezonda sol beke takviye düşünen yönetimin radarına Alex Telles girdi. Bonservisi Manchester United’da olan ve bir sezon daha kontratı bulunan Brezilyalı futbolcu 2014-2016 yılları arasında G.Saray forması giymişti. Ancak son dönemde düşüş yaşayan Telles’e soğuk bakıldığı öğrenildi. Sevilla’da kiralık olarak forma giyen ancak beklentinin uzağında kalan Telles’in ayrılığına Manchester United’ın da sıcak baktığı öğrenildi.

12. ADAM 12 BIN KIŞIYLE TRIBÜNDE

Nef Stadyumu’nda yakalanan 46 bin ortalama ile iç sahada en çok taraftara oynayan takım olan G.Saray’ı, Kasımpaşa deplasmanında 12. adamı destekleyecek. İstanbulspor’un ev sahipliğinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı taraftara 12 bin bilet ayrıldı ve hepsi satıldı.

Alaturka Online
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