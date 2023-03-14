Galatasaray’dan çilek transferi! İcardi’nin yerine gelecek

Spor Toto Süper Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, 26. haftada oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Ligde üst üste aldığı 14 galibiyetle Beşiktaş’ın bu alandaki rekorunu kıran sarı kırmızılı ekip, seriyi Konyaspor deplasmanında 15 maça çıkarmak istiyor.
Bu sezon oynanan 24 maçta 19 kez galip gelen Aslan, geri kalan maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 9 puan önünde 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI
Avrupa’da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Sezon başında ve ara transferde kadrosunu yıldızlarla dolduran ve Avrupa’da geniş yankı uyandıran Galatasaray, hücum bölgesine bir çilek takviyesi daha yapmak istiyor.
ICARDI’NİN ALTERNATİFİ
Öncelikle PSG’den Mauro Icardi’nin bonservisini almak isteyen Cimbom, Fransa deviyle anlaşamama ihtimaline karşı alternatif isimleri belirlemeye devam ediyor.
TEMASLAR SÜRÜYOR
İspanyol MD Futbol’dan Hugo Gonzalo Jimenez’in haberine göre, Aslan’ın gündeme aldığı son isim Alvaro Morata oldu. Atletico Madrid’in sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı 30 yaşındaki golcü için temaslar sürüyor.
Morata, bu sezon La Liga’da toplam 24 maçta görev aldı. 30 yaşındaki İspanyol yıldız 24 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kariyerinde 61 maça çıktı. Forvet oyuncusu, ülkesiyle 30 maçta gol sevinci yaşadı. İspanyol golcü kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atletico Madrid gibi önemli takımlarda boy gösterdi.
ALVARO MORATA KİMDİR?
Atletico Madrid takımında Forvet mevkinde forma giyen Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 84 kilo olan Alvaro Morata, Sağ ayağını kullanmaktadır.