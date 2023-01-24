Galatasaray’dan dev proje! 10 milyar liralık gelir hedefi

Galatasaray ’a Florya müjdesi… Sarı-kırmızılı yönetim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin içinde yer aldığı araziyi Emlak Konut’tan alarak müthiş bir operasyon içerisine girdi.

TAM 10 MİLYAR LİRA

Milliyet’in haberine göre; 22 bin 627 metrekaresi kendine, 40 bin 722.5 metrekaresi de Emlak Konut’a ait bulunan alan üzerinden büyük bir katma değer sağlayacak olan sarı-kırmızılıların, buradan beklentisi tam 10 milyar lira… Kendisine ait olmayan araziyi 1.2 milyon liraya alacağı belirtilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, bu operasyonun detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

8 MİLYAR ARTIYA GEÇECEK

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın 2.2 milyar lira olduğunu hatırlatan yetkililer, Florya’dan gelecek para sonrasında 8 milyar lira artıya geçeceğini ifade etti.

Diğer taraftan Mecidiyeköy’deki GS LEO Residences’ın satışından 1 milyar liranın üzerinde gelir elde eden sarı-kırmızılıların, bu paranın tamamını Florya ve Kemerburgaz için harcanacağı bildirildi.

DEĞERİ 900 MİLYON

Bu arada Emlak Konut, Galatasaray’a verdiği 41 dönüme yakın arazinin değerlemesini de yaptırdı. Yaklaşık bir ay önce yapılan açıklamaya göre Florya arazisinin değerinin KDV hariç değeri 900 milyon lira, KDV dahil değeri ise 972 milyon lira olarak belirlendi.