Galatasaray’dan dev transfer: Nicolo Zaniolo’nun lisansı çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın yıldızı Nicolo Zaniolo’yı kadrosuna kattı. İtalyan oyuncunun lisansı çıkartılıp, TFF’ye bildirildi.Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın yıldızı Nicolo Zaniolo’yı kadrosuna kattı. İtalyan oyuncunun lisansı çıkartılıp, TFF’ye bildirildi.

Ülkemiz, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerle sarsılırken spor dünyası da bir araya geldi. Deprem bölgelerine yardım sürerken, Galatasaray da sessiz sedasız bir yıldızın transferini bitirdi.

3 bölgeye transfer

Galatasaray Yönetimi, üç mevki üzerinde yoğunlaşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, ara transfer döneminin başından beri kadrosuna; sağ bek, sağ kanat ve forvet transferleri yapmayı hedefliyordu.

Kaan Ayhan çok yönlü…

Cim Bom, hedefleri doğrultusunda ilk etapta Kaan Ayhan’ı kadrosuna kattı. İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun formasını giyen milli futbolcu, satın alma opsiyonu ile kiraladı. 28 yaşındaki savunmacı hem savunmanın merkezinde hem de sağ bekte oynayabilmesi nedeniyle tercih sebebi oldu. Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için daha önce Uğur Çiftçi ve Güray Vural ile görüşmüş fakat transferi sonuçlandıramamıştı.

Forvete 2 aday

Forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu bölge için de iki isim ile temas kurdu. Chelsea’dan David Datro Fofana ve Crystal Palace’tan Jean-Philippe Mateta için görüşmeler yapıldı. Fakat bir türlü transferlerde sonuca varılamadı.

Zaniolo sıcak baktı

Son olarak da sağ kanat için de Galatasaray, iki yıldızı listesine ekledi. Chelsea’dan Christian Pulusic ve Roma’dan Nicolo Zaniolo için yoğun bir çaba verildi. Pulusic olmayınca rota Zaniolo’ya döndü. İtalyan ekibi Roma’da kalmak istemeyen 23 yaşındaki yıldız da Cim Bom’a sıcak baktı.

Mesajı vermişti

Zaniolo, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Trabzonspor maçı esnasında, Galatasaray’ın Mertens ile bulduğu golün ardından kulüp paylaşımını beğendi. Bu gelişme de Sarı-Kırmızılı futbolseverleri bir hayli heyecanlandırdı.

Lisansı çıktı

Deprem nedeniyle kendisi için bir karşılama yapılmamasını isteyerek, hassasiyetini gösteren İtalyan yıldız ile 2026-2027 sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandı. Galatasaray tarafından da konuyla ilgili bir paylaşım yapılmazken, oyuncunun lisansı çıkartıldı.

15 milyon Euro’nun üzerinde

Bu arada Zaniolo’nun transfer detayları ile ilgili olarak KAP’a henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat 23 yaşındaki futbolcu için kulübü Roma’ya, 15 milyon Euro’nun üzerinde bir ücret ödenecek. Ayrıca genç oyuncunun, 35 milyon Euro civarında bir serbest kalma maddesinin bulunması bekleniyor. Zaniolo, bu sezon Roma ile çıktığı 17 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.