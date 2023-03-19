Galatasaray’dan, Fenerbahçe’ye sert cevap!

Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor-Fenerbahçe maçında yine hakem kararları çok konuşulmuştu. Mücadelede Alanya’nın golü VAR’la verilirken, Sarı-Lacivertliler’in sayısı ise VAR’la iptal edilmişti. Öte yandan birkaç tane de kartların tartışıldığı pozisyonlar yaşanmıştı.

Mücadelenin devre arasında Fenerbahçe sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapmıştı.

Kanarya’dan yapılan açıklama işte bu şekildeydi:

“SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!

Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!

Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!”

Son düdükle beraber sahadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe’den bir paylaşım daha gelmiş, o gönderide de, “Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’den bir açıklama daha geldi. Bu kez de Sarı-Lacivertliler galibiyet sonrasında, “Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; Fenerbahçe galip! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız” ifadeleriyle bir paylaşım yapıldı” ifadelerine yer verilmişti.

Lider Galatasaray’dan da cevap gecikmedi.

Aslan’dan yapılan açıklamada da şu sözler kullanıldı:

“Lafta VAR. Ortada YOK. ❌

Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan’a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!”

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz! “