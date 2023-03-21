Galatasaray’dan iki bomba transfer birden! Premier Lig devinden dünya yıldızı…

Yaklaşık 5 ay sonra mağlubiyet alan Galatasaray’da, Konyaspor yenilgisi sonrasında yönetim ve teknik heyet harekete geçti. Bir yandan takımın düşüşüne izin vermek istemeyen Sarı-Kırmızılılar diğer taraftan da gelecek sezonun transferleri için yoğun mesai harcıyor.

Yeni çözüm aranıyor

Galatasaray’ın sezon başında yaptığı transferler arasında en büyük hayal kırıklığını yaratan isim Yusuf Demir oldu. 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen 19 yaşındaki hücum oyuncusu, bir yandan yabancı statüsüne takıldığı için kadroya girmekte zorlanırken, diğer taraftan süre aldığı maçlardaki kötü performansıyla göze girmeyi başaramadı. Konya deplasmanına da götürülmeyen Yusuf için yeni bir çözüm aranıyor.

Midtsjö yerine yeni orta saha

Sarı-Kırmızılılar’ın sezon sonunda takviye yapacağı pozisyonlardan biri de merkez orta saha. Oliveira ve Torreira ikilisine alternatif olarak alınan Fredrik Midtsjö’nün beklentilerin altında kalması, tam ihtiyaç duyulan dönemde de sakatlanması, oyuncunun gözden düşmesine yol açtı. Galatasaray sezon sonunda Norveçli futbolcuyla yolları ayırıp bu bölgeye yeni bir takviye yapacak.

Florya’da 3’lü zirve

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk’un, birkaç gün içinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geleceği öğrenildi. Üçlünün ana gündem maddesi transfer çalışmaları olacak. Gündemdeki isimlerde gelinen son nokta, mevcut kadroda teklif alan oyuncuların durumu, gözden çıkarılan yeni isimler ve takımda kalması istenen oyuncularla yapılacak görüşmeler detaylı olarak bu zirvede konuşulacak.

Kaliteli ve derinlikli kadro

Galatasaray’da transfer operasyonu kaldığı yerden devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Sarı-Kırmızılılar, gündemdeki dünya yıldızlarıyla bir kez daha masaya oturacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi hedefleyen Aslan’da plan, son yılların en kaliteli ve derinlikli kadrosunu oluşturabilmek. Geçen yaz döneminde olduğu gibi geç kalmak ve takviyeleri son güne bırakmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, şimdiden operasyonun büyük bölümünü bitirmenin hesapları içinde. Bu doğrultuda önümüzdeki 2 hafta oldukça yoğun geçecek.

Barcelona, Atletico Madrid…

Önceliği forvet hattına veren Galatasaray’da ilk hedef yine Roberto Firmino. Liverpool’dan ayrılması kesinleşen 31 yaşındaki Brezilyalı forvetle geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alanCim Bom, bu transferdeki önemli adaylardan biri. Ancak Sambacı’yı isteyen birçok Avrupa devi var. Barcelona, Inter ve Atletico Madrid, Firmino yarışına dahil olan kulüpler arasında. Galatasaray Yönetimi bu yarışta öne geçebilmek adına var olan tüm kozlarını kullanmayı planlıyor.

Avrupa’da kalmak isterse

Gündemdeki diğer yıldız forvet Wilfried Zaha. 27 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncunun Crystal Palace ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. İngiltere’den ayrılacağı konuşulan sol kanat/forvet için Galatasaray devrede. Ancak bu transferde de Aslan’ı Araplar zorlayacak gibi görünüyor. Ada basınına göre Al Ittihad’ın Zaha’ya yaptığı senelik teklif 10 milyon Euro. Henüz son kararını vermeyen Zaha, Avrupa’da kalmayı tercih ederse Galatasaray’ın şansı yüksek. Aksi takdirde Sarı-Kırmızılılar’ın süreci takip etmesi gerekecek.

Tüm şartları zorlayacaklar

Eğer süreç Galatasaray’ın istediği gibi gerçekleşir ve Sarı-Kırmızılılar hem Firmino hem de Zaha ile anlaşabilirse, yaz döneminde bu iki yıldız için de bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaray Yönetimi de bonservise ayrılacak bütçenin bir bölümünü yıllık ücretlere imza parası olarak ekleyip, transferdeki şansını yükseltmeye çalışacak.