Galatasaray’dan iki bomba transfer birden! Süper Lig’in yıldızı İstanbul’a geliyor…

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek adına temaslarına hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, ara transfer dönemindeki önceliklerini de belirledi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

KEREM İÇİN 15 MİLYON EURO

Galatasaray, ara transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için bir transfer teklifi aldı. Başarılı oyuncusu için 8 milyon Euro düzeyinde bir teklif alan Galatasaray, bu bonservis önerisini yetersiz buldu ve görüşmeleri sonlandırdı.

Sarı-Kırmızılıların, Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon Euro düzeyinde bir bonservis teklifi beklediği ifade edilmekte.

LEEDS’İN AKLI ZANIOLO’DA KALDI

Transfer olduğu günden bu yana Avrupa’da gündemden düşmeyen Nicolo Zaniolo ile ilgili bir açıklama da İngiltere’den geldi. Leeds United’ın İtalyan Başkanı Andrea Radrizzani, “Zaniolo’yu transfer etmek için çok çaba harcadık. Roma’ya bir oyuncu önerdik ama Roma’nın AB dışında oyuncu hakkı kalmadığı için bu transferi gerçekleştiremedik” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Milan ile Inter arasındaki Zaniolo yarışı da devam ediyor. Her iki İtalyan devi de 23 yaşındaki oyuncunun 35 milyon Euro’luk çıkış bedelini Galatasaray’a ödemeye hazır durumda.

ÖNCELİK ONLARDA: WRIGHT & ZAKHARYAN

Galatasaray, 5 Mart’a kadar transferde önceliği işte bu iki isme veriyor. Forvete Haji Wright takviyesi doğrultusunda Antalyaspor’la sıkı bir pazarlık sürecine devam eden Galatasaray, asıl sürprizi Arsen Zakharyan’la yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, “Suya düştü” gözüyle bakılan genç oyuncunun transferinde önemli aşama kaydetti.

Ara transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala atağa kalkan Galatasaray, iki flaş ismi kadrosuna katmaya çalışıyor. Şu sıralarda önceliği forvet hattına veren Sarı-Kırmızılılar, Antalyaspor’dan Haji Wright’ı almaya kararlı. Elinde Icardi ve Gomis’ten başka santrfor kalmayan ve sezonun kalan bölümünde işini şansa bırakmak istemeyen Cim Bom, Antalyaspor Yönetimi’yle sıkı bir pazarlık halinde. Galatasaray, 5 milyon Euro bonservis bedeli artı takasta kullanılacak iki oyuncuyla transferi bitirmeye çalışıyor. 24 yaşındaki ABD’li forvetle prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, artık Antalyaspor’un bonserviste geri adım atmasını bekliyor.

Forvet hattı şekilleniyor

Haji Wright operasyonu Galatasaray’ın istediği gibi gerçekleşirse, gelecek sezonun golcü hattı da büyük ölçüde şekillenmiş olacak. Yönetim bir sonraki aşamada tüm mesaisini Icardi’nin bonservisini almak üzere harcayacak. 38 yaşına girmeye hazırlanan Gomis’le de sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Icardi ve Wright ikilisine alternatif olarak yerli bir forvet takviyesi daha yapılması gündemde. Ancak operasyonun bu kısmına, Icardi’nin durumuna göre start verilecek.

Aileyi ikna etmek istiyorlar

Galatasaray’ın 5 Mart’a kadar uzayan ara transfer döneminde asıl yapmak istediği sürpriz ise yine Rusya’dan. Sarı-Kırmızılılar, “Tamamen rafa kalktı” denilen Arsen Zakharyan transferinde yeniden avantajlı noktaya geldi. Ülkedeki baskıya rağmen Dinamo Moskova’nın, Galatasaray’ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi’nin şimdiki hedefi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun ailesini ikna edebilmek. Son güne kadar aileyle görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

Bir taşla iki kuş birden

Aslan’ın Zakharyan’da ısrarcı olmasının sebeplerinden biri, Chelsea’nin de transfer listesindeki genç futbolcunun yüksek potansiyeli. Bununla birlikte Moskova ekibinde forvet arkasında oynayan Zakharyan’ın aynı zamanda 8 numara pozisyonunda da görev yapabilmesi. Sarı-Kırmızılılar böylece hem Mertens’i hem de Oliveira’yı yedeklerken, gelecek için de çok önemli bir yatırım yapmış olacak. Galatasaray’ın Zakharyan’ın bonservisi için gözden çıkardığı rakam 13 milyon Euro civarında.