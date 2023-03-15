Galatasaray’dan Juan Mata’ya sürpriz teklif!

Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’yı yeni transferi Zaniolo’nun golüyle mağlup eden Galatasaray zirvedeki yerini sürdürüyor. Gelecek sezon ile ilgili çalışma yapan sarı-kırmızılı kulübün Juan Mata’ya yapmak istediği teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek Süper Lig’de yeni rekorun sahibi oldu. Süper Lig’deki son 14 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş’ı (1959/60) geride bırakarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.

MERTENS ÇOK ZOR

Galatasaray’da Konyaspor hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Okan Buruk yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Mertens’in, Konyaspor deplasmanında da oynamasının çok zor olduğu belirtildi.

KÜÇÜK ÖMER’E SÖZ VERDİLER

Hatay Kırıkhan’da bina enkazından kurtarılan 7 yaşındaki Ömer Halis Kısa, Galatasaraylı futbolcular ile görüştü. Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi’nde tedavi altında olan Ömer Halis Kısa, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ile görüntülü konuştu. Futbolcular Küçük Ömer’e imzalı forma gönderme sözü verdi. Kerem, Ömer’i maçlara davet ederek, sahaya beraber çıkacaklarını ifade etti.

MATA’YA ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon sonunda sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya, antrenörlük teklifinde bulunacak. Buruk’un, tecrübeli öğrencisini, yeni sezonda teknik ekibe dahil etmek istediği öğrenildi.

Cim-Bom ile bir senelik sözleşme yapan Juan Mata, belki sahada istenen katkıyı sağlayamadı ama saha dışında, tahmin edilenden daha fazlasını verdi. Kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonluğu bulunan, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi’ni, Chelsea ve Manchester United formasıyla Avrupa Ligi’ni kazanan yıldız futbolcu, kariyerindeki eksik parça olan lig şampiyonluğuna ise Galatasaray formasıyla ulaşmak istiyor.

ÇOK SAYGI GÖRÜYOR

Sezon başında bedelsiz geldiği Galatasaray’da oyuncular arasında büyük saygı gören, Florya’daki pozitif havanın oluşmasında son derece etkili olan Mata’nın bu yönünü çok değerli bulan Teknik Direktör Okan Buruk’un, bu nedenle böyle bir teklif düşündüğü ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcuya özellikle yabancı oyuncuların çok büyük saygı duyduğu, İspanyol yıldızın, mütevazı ve profesyonel yaşantısıyla büyük hayranlık uyandırdığı belirtildi.

MATA’NIN KARNESİ

KATEGORİ OYNANAN GOL ASİST DAKİKA

Süper Lig 11 3 1 285

Türkiye Kup. 2 – 1 167

YOLDAŞLIQ DEYİL QARDAŞLIQ OYUNU!

Cim-Bom, depremzedelere yardım için başlatılan “Birlikte 1905” kampanyası kapsamında Azerbaycan’ın Qarabağ takımı ile bir maç oynayacak. Karşılaşmanın 26 Mart Pazar günü saat 19.00’da Azerbaycan’da oynayacağı ve tüm gelirlerin depremzede vatandaşlara bağışlanacağı açıklandı. Azeri kulübü bunu, “Yoldaşlıq deyil, Qardaşlıq oyunu” diye duyururken, sarı-kırmızılılar da buna, “AzerbayCAN’da görüşerik” karşılığını verdi.