Galatasaray’dan kardeş takım projesi! Dursun Özbek açıkladı…

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray milli araya 2-1’lik Konyaspor mağlubiyetiyle girdi. Bu arayı iyi değerlendirmeyi hedefleyen ve formdan düşmek istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kardeş ülkemizde oynanacak mücadelenin tüm gelirleri ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden zarar görenlere bağışlanacak.

60 bin bilet satıldı

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade de Galatasaray’la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıklamıştı. Havalimanında Aslan’ı çok coşkulu bir kalabalık karşılarken Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda da bugün güzel bir atmosfer olacak.

‘Ne mutlu Türküm diyene!’

Mücadele öncesinde Karabağ takım kaptanı Kara Karayev duygusal ve önemli açıklamalar yaptı. Karayev, “Bu maçın galibi Türktür. Galatasaray deplasmanda oynamıyor evinde oynuyor. Azerbaycan’da bir çok Galatasaray taraftarı var. Ne mutlu Türküm diyene” ifadelerini kullandı.

‘Mağazalarımızda Karabağ formaları satılacak’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de müjdeyi verdi. İki ülke ve iki kulüp arasındaki dostluğa dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar’ın patronu, “Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliği, birbirine yakın hissetmesi çok önemliydi. Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ’ı anlatacağız. Karabağ’da da Galatasaray formaları satılacak” yorumunu yaptı.