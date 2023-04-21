Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin durumuna ilişkin açıklama

Süper Lig’in lideri Galatasaray, 31. haftada oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılarda çalışmalar bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
ICARDI AÇIKLAMASI
Galatasaray’da Mauro Icardi, takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı. Arjantinli golcü, Sarı-Kırmızılıların Alanyaspor deplasmanında 4-1 kazandığı maçta rahatsızlık hissetmiş ve ikinci yarı öncesi oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.
Galatasaray’ın bugün antrenmana ilişkin açıklamasında Mauro Icardi’nin de durumuna değinildi. Sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine devam edildiği belirtildi.