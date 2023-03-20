Galatasaray’dan Mertens kararı! İşte sahalara döneceği maç

YOKLUĞU HİSSEİDLİYOR
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da yıldız oyuncu Dries Mertens’in yokluğu hissediliyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens’in son durumu belli oldu.
KÖTÜ HABER GELMİŞTİ
Diz iç bağlarından sakatlık yaşayan Belçikalı yıldız futbolcu, Trabzonspor maçından sonra oynanan 2 karşılaşmayı da kaçırmıştı. Mertens, Galatasaray’ın oynadığı Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giyemedi.
ASLAN MERTENS’İ ARIYOR
Galatasaray orta sahası, Mertens’in yokluğunda tel tel dökülüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı. Sarı-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayınca eksikliğini hissettirdi.
Belçikalı yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar, Mertens’in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi. Ayrıca sadece ofans değil Mertens’in yokluğunda sarı-kırmızılı takımın defans gücü de düştü.
MÜJDE GELDİ!
Teknik direktör Okan Buruk, milli takım arasından sonra Adana Demirspor maçında Belçikalı oyuncuyu ilk 11’e monte edecek.
MERTENS BU SEZON NE YAPTI?
Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 22 maça çıktı. 35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 3 asist üretti. Mertens ilerleyen yaşına rağmen bu karşılaşmalarda 1539 dakika süre buldu. Mertens’in özellikle sahada olduğunda çevresinde oynayan oyunculara da katkısı oldukça fazla oldu. Belçikalı oyuncunun yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak konusu.