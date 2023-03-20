Galatasaray’dan Mertens kararı! İşte sahalara döneceği maç

ASLAN MERTENS’İ ARIYOR

Galatasaray orta sahası, Mertens’in yokluğunda tel tel dökülüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı. Sarı-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayınca eksikliğini hissettirdi.