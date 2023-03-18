Galatasaray’dan, MHK Başkanı Lale Orta açıklaması!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta’nın, Galatasaray Kasımpaşa maçında Donk’un Zaniolo’ya yaptığı harekete “Kırmızı kart” diyen yorumcu eski hakemlere tepki gösterip, özet görüntüleri değiştirttiği ileri sürülmüştü.
Lale Orta yazılı bir açıklama yaparak, “Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi’ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur” demişti.
Sarı-Kırmızılılar’dan sert bir açıklama geldi.
İşte o açıklama: