Galatasaray’dan muhteşem seri! Beşiktaş ve Trabzonspor detayı…

Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda bu sezon şampiyonluklardan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, Giresunspor deplasmanından 4-0’lık zaferle ayrıldı. Karadeniz ekibine karşı daha önce ligde oynadığı son iki maçı kaybeden Okan Buruk’un öğrencileri, rakibinden bu kez 3 puanı kaptı. Geçen hafta Antalyaspor’u 2-1 yenerek üst üste 12. resmi sınavından galibiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, dünkü zaferle serisini toplamda 13’e çıkardı.

Perdeyi açan gol Mertens’ten

Aslan’ın yıldızlarından Dries Mertens, başarılı performansını artırarak göstermeye devam ediyor. 35 yaşındaki yıldız, Giresunspor karşısında ilk yarının uzatma anlarında sahneye çıktı.Belçikalı futbolcu, İcardi’nin vuruşunda kaleci Onurcan’ın pozisyon sırasında topu kontrol edememesini fırsat bilip, golünü atmayı başardı.Tecrübeli oyuncu, son 9 karşılaşmada 7 gole katkı yaparken, Süper Lig’de ağlarıda toplamda 4. kez salladı. Mertens, 70’te ise yerini Rashica’ya bıraktı.

Yunus: Bu bizi şampiyon yapacak

Sarı Kırmızılılar’ın çok şey beklediği genç oyuncularından Yunus Akgün, 82’de oyuna dahil oldu ve 90+5’te bu sezonki ilk golünü ağlara yolladı. Yunus,90+5’te ceza sahası içerisinde önce rakibini geçti, daha sonra da sağ ayağıyla sonucu ilan eden 4. golünü attı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, “Çok iyi bir aile ortamımız var. Herkes arkadaşı için mücadele ediyor. Bu da bizi şampiyon yapacak bir şey” yorumunu yaptı.

Sınırdakilerde sıkıntı yok

Giresunspor karşılaşması öncesi Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu.Söz konusu isimlerden Barış ile Kerem ilk 11’de oynarken, Berkan sonradan şans buldu ve 22. haftadaki Ümraniyespor karşılaşması öncesi Karadeniz’deki karşılaşmayı kart sorunu yaşamadan tamamladılar.

Mauro İcardi yine büyük oynadı

Sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girip 1 gol ve1 asistle şovunu yapan Mauro İcardi, çok büyük oynamaya devam ediyor… Geçtiğimiz hafta iç sahada Aslan’ın, Antalyaspor’u 2-1 yendiği mücadelede golünü atan İcardi, Giresunspor karşısında skora katkı verememesine ve penaltıdan yararlanamamasına rağmen atılan iki gole de katkı sağladı. 9’da kendisine yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı atamayan (Bundan önce Mayıs 2019’da İnter formasıyla Empoli maçında penaltı kaçırdı.)

Arjantinli süperstar, ilk devrenin uzatmalarında Mertens’in golü öncesinde şutunu attı, pozisyonun devamında Mertens, Cim Bom’u öne geçirdi. İkinci yarıda Dubois’nın golü öncesinde de asisti yapan tecrübeli forvet, dün akşam 6 golünün yanına 5. asistini ekleyerek Galatasaray’a ligde 11 gollük katkı sağlamayı başardı.

Hakan Keleş, 100. maçta üzüldü

Giresunspor’un hocası Hakan Keleş,takımının başında 100. maçına çıktı. Başarılı çalıştırıcı, mücadeleden önce, “Bir takımın başında 100. maça çıkmak kolay değil. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. 100. maç, fark etmiyor bizim için ama işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Puana ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız” dedi. Fakat Karadeniz ekibi, sahadan puansız ayrıldı.

4. kez rakip oldular…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray ve Rizespor’u, Keleş ise Sivasspor ve Giresunspor’u çalıştırırken, ikili karşı karşıya geldi. 3 karşılaşmada Hakan Keleş 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sona erdi. Buruk, kariyerinde ilk kez Keleş’i mağlup etti.

Deplasmanda problem yok

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon 11. deplasman maçına çıktı.Sarı-Kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan topladı ve bu alanda da lider konumda yer aldı. Aslan 24 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Ayrıca sezon başından beri tüm lig maçlarında 14 gol yiyen Galatasaray, bu alanda da zirvede yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DETAYI

Daha önce Beşiktaş Andras Kuttik’le 1959-1960’ta ve 1988-1989’da Gordon Milne ile 13 maç üst üste kazanmıştı. Trabzonspor da Ziya Doğan yönetiminde benzer bir seriyi 2003-2004’te yaşamıştı. Galatasaray, Giresun deplasmanında bu serileri egale ederken, ligde üst üste 10 galibiyetle toplamda 30 puan topladı. Liderlik koltuğunda oturan 48 puanlı Aslan, böylece 1 maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Aslıhan Çil