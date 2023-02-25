Galatasaray’dan Paris’e çıkarma! Transfer günleri yeniden başlıyor

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe hamleleriyle dikkatleri çeken Galatasaray, yeniden hareketli günler yaşamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılarda transfer hareketliliği, önümüzdeki haftanın başı itibarıyla başlıyor.

ZANIOLO’DA FLAŞ GELİŞME

Hafif sakatlığı sebebiyle henüz tamamen takımla birlikte antrenman yapamayan Nicolo Zaniolo’da sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Sağlık ekibinin yaptığı son tetkiklere göre 23 yaşındaki futbolcu artık geri dönüş çalışmalarına başlayabilir.

İtalyan yıldız eğer bugünkü antrenmanın bir bölümünde yer alabilirse Okan Buruk’un planı, yeni öğrencisini yarın Alanyaspor’la oynanacak hazırlık maçında oynatmak… Zaniolo ilk 11’de olmasa bile ikinci devrede Galatasaray formasını ilk kez sırtına geçirebilir.

BELEK’TE DÖRTLÜ TURNUVA

Sarı-Kırmızılı takımın sezonun kalan bölümüne yönelik hazırlıkları Antalya kampıyla devam ediyor. Cim Bom’un dünkü idmanında dörtlü turnuva gerçekleşti. Aslan’ın hocası Okan Buruk, bu çalışmada tüm oyuncularıyla tek tek ilgilendi.

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Belek’teki kamp otelinin sahasında gerçekleşen teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı. Okan hoca turnuva sırasında tüm öğrencileriyle tek tek ilgilendi ve istediğini yapamayan oyuncularına uyarılarda bulundu.

Alanya sınavıyla bitiyor

Sakatlığı devam Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü. Aslan, bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Yarın akşam Alanyaspor’la oynanacak maçla birlikte Antalya kampı sona erecek ve kafile İstanbul’a geri dönecek.

Adekugbe ve Rashica idmanda sık sık karşı karşıya geldi.

Okan Buruk antrenmanı büyük bir dikkatle takip etti.

Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde geri dönüş çalışmalarına devam ediyor.

ASLAN’DAN PARİS’E ÇIKARMA

Galatasaray’da pazartesi günü itibarıyla transfer günleri yeniden başlıyor. Orta sahaya Renato Sanches’i takviye etmek isteyen Galatasaray, PSG’nin “Yazın görüşelim” cevabını kabul etmedi. Sarı-Kırmızılılar, haftaya Paris’e giderek kulüp yetkilileriyle masaya oturacak Görüşmenin ana konusu Renato Sanches olacak, ancak asıl büyük hedeflerden biri, Icardi’nin bonservis konusu. Galatasaray Yönetimi, vakit kaybetmeden Arjantinli yıldızın tapusunu almayı planlıyor.

Galatasaray’da Paris operasyonu başlıyor… Sarı-Kırmızılı kulüp için pazartesiden itibaren ara transferin ikinci perdesi aralanacak. Orta sahaya PSG’den Renato Sanches’i takviye etmek isteyen Galatasaray, Fransız devinden “Yazın görüşelim” cevabı alsa da geri adım atmadı. Aslan’ın hedefi Sanches’i tam da bu dönemde renklerine bağlamak. Galatasaraylı yetkililer bu doğrultuda önümüzdeki hafta Paris’e giderek PSG Kulübü’nün yöneticileriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki Portekizli futbolcuyu tamamen bonservisiyle ya da satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmanın hesapları içinde.

Milan&Inter devrede ama…

Paris’teki görüşmenin ana konusu Renato Sanches transferi olsa da arka planda daha büyük bir hedef var. Galatasaray Yönetimi, daha fazla vakit kaybetmeden Mauro Icardi’nin bonservisini kulübe kazandırmak istiyor. Özellikle Milan ve Inter gibi İtalyan kulüplerinin Icardi için araya girmesi Galatasaray cephesinde endişe yaratıyor. Buna karşın Arjantinli yıldızın daha önce vermiş olduğu, “Siz kulübümle anlaşın, ben imzaya hazırım” sözü, Sarı- Kırmızılılar’ın bu süreçteki en büyük avantajı olacak.

Beklenenden kolay olabilir

Sezon başında 30 milyon Euro’lar konuşulurken, geçtiğimiz günlerde Icardi transferine ayrılan bütçe 15 milyon Euro’ya kadar düşürüldü. PSG’nin yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünülmeyen Mauro Icardi için Milan ve Inter gibi devler araya girip resmi teklif yapmazsa, Sarı-Kırmızılılar’ın çok daha düşük bir bedelle bu operasyonu bitirebileceği konuşuluyor. Galatasaray’a yakın kaynaklar, kulübün Icardi’yi sıfıra yakın bir bonservisle alma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtiyor.