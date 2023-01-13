Galatasaray’dan Pisa’ya kiralanan Olimpiu Morutan için sürpriz iddia

Galatasaray ‘ın sezon başında Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan, bonservisiyle transfer olmaya hazırlanıyor. Transferin resmileşmesi için kulüpler arasında görüşmeler başladı. Galatasaray, Morutan’dan elde edilecek geliri transfere harcayacak. İşte tüm ayrıntılar…

GALATASARAY’DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray’ın geçen sezonun başında büyük beklentilerle Steaua Bükreş’ten 3.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı yapamadı.

Rumen yıldız Galatasaray formasını 34 maçta giydi ve 3 gol atıp 5 asist yaptı. Fatih Terim ve Domenec Torrent ile istikrarlı bir görüntü çizemeyen Morutan büyük hayal kırıklığı yarattı.

SEZON BAŞINDA PISA’YA KİRALANDI

Galatasaray’da teknik direktörlüğe Okan Buruk’un getirilmesinin ardından Olimpiu Morutan hazırlık kampına götürüldü. Genç yıldız hazırlık maçlarındaki görüntüsüyle Okan Buruk’un gözüne giremedi ve İtalya Serie B ekiplerinden Pisa’ya kiralandı.

Galatasaray ve Pisa arasındaki anlaşmada Olimpiu Morutan’ın 5.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray’dan KAP’a bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan’ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l’nin İtalya Serie A Ligi’ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.

PISA’DA PARLADI

Galatasaray’da bekleneni veremeyen ve tecrübe kazanması için Pisa’ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibinde kendini buldu. İtalya Serie B ve İtalya Kupası’nda Pisa formasıyla 18 karşılaşmada forma giyen Morutan, 4 gol atarken 7 asist yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde Morutan’ın kariyerine İtalya’da devam etmek istediği öne sürülmüştü.

MORUTAN İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Galatasaray’ın sezon başında Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan kariyerine Pisa’da devam edebilir. Galatasaray ve Pisa, Morutan’ın kalıcı transferi için görüşmelere başladı. Rumen basını Galatasaray’ın Morutan transferinden elde edeceği geliri de okuyucularıyla paylaştı.

GALATASARAY İNDİRİME GİTTİ

Romanya’dan Digisport’un haberine göre Galatasaray, 5.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunda 500 bin Euro indirime gitti. Pisa kulübü Galatasaray’ın bu yaklaşımından memnun kaldı ve Morutan için Galatasaray’a 5 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

FIFA Menajeri Giovanni Becali, Digisport’a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Digisport’ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

“Rumen orta saha oyuncusu İtalya’da etkilemeye başladı. Pisa resmi bir teklif sunmaya kararlı, ancak oyuncunun transfer sözleşmesinde yer alan opsiyonu ödemek istemiyorlar. Eski FIFA menajeri Giovanni Becali, Galatasaray’ın Morutan’ın transferi için Pisa ile görüşmeye istekli olduğunu ancak 500 bin Euro’dan fazla indirime gitmek istemediğini söyledi.

Pisa, Rumen orta saha oyuncusunu kalıcı olarak almak istiyorsa yaz aylarında 5.5 milyon euro ödemek zorunda. Ancak İtalyanların böyle bir miktarı yok ve Galatasaray’dan indirim bekliyorlar. Galatasaray, Morutan’ın satın alma opsiyonunda 500 bin Euroluk bir indirme gitti ve 5 milyon Euro istiyor.

Pisa ise 3 milyon Euroluk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Giovanni Becali’ye göre Galatasaray 5 milyon Euro’luk ödemenin 4 milyon Eurosunu hemen geri kalan 1 milyon Euro’sunu ise sonra istiyor.

Pisa, Olimpiu Morutan’ı 5 milyon Euro’ya transfer etmeye karar verirse, miktarın bir kısmı Galatasaray tarafından orta saha oyuncusunu aldığı kulübe aktarılacak. Steaua Bükreş, Morutan’ın sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 20’sine sahip olacak.

Galatasaray, Morutan’ın 5 milyon Euro’ya Pisa’ya gönderirse 200 bin euro Steaua Bükreş’e ödenecek ve Galatasaray’ın kasasına net 4.8 milyon Euro girecek.” (Skorer)