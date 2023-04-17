Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi hamlesi! Erden Timur, 2 yıldızla özel görüştü

Sarı-Kırmızılılar’da kiralık olarak forma giyen iki yıldızın geleceği konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Devler Ligi kadrosunu için de çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA TURAN, YUNUS AKGÜN’Ü İSTİYOR

Bu sezon 23 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı. Eyüpspor’da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Galatasaray’ın efsane isimlerinden Arda Turan’ın, 22 yaşındaki oyuncuyu istediği öne sürüldü. Eğer Eflatun-Sarılı ekip, Süper Lig’e yükselirse bu transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

BOEY’İN YERİNE FALEYE SACKO

Fransız basınından Foot Mercato’ya göre Aslan, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. Kiralık olarak Montpellier’de forma giyen, bonservisi ise Portekiz’den Guimaraes’te bulunan Faleye Sacko ile Cim Bom’un ilgilendiği öne sürüldü. Eğer Boey satılırsa 27 yaşındaki oyuncuya teklif götürülme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Malili oyuncunun da Galatasaray’a sıcak baktığı bildirildi.

ERDEN TİMUR’LA ÖZEL GÖRÜŞME

Galatasaray’da daha önce gelen haberlere göre iki futbolcunun takımda kalmak istediği biliniyordu. Ancak hem İcardi hem de Rashica, bu konu için teknik direktör Okan Buruk ve başkanvekili Erden Timur ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

‘GALATASARAY’DA KALMAK İSTİYORUZ’

İki yıldızın da Buruk ve Timur’a Cim Bom’da bir hayli mutlu olduklarını ilettikleri bilgisine ulaşıldı. İcardi ve Rashica, bonservislerinin alınmasını ve kariyerlerini Galatasaray’da sürdürmek istediklerini net bir şekilde belirttiler.

PSG, 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu arada bonservisi PSG’nin elinden bulunan İcardi için görüşmeler devam ediyor. 30 yaşındaki santrfor için Fransız ekibi PSG, yaklaşık 10 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Galatasaray ise tüm şartları zorlayıp, Arjantinli süperstarı renklerine bağlamak istiyor.

RASHİCA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İngiltere’den Norwich City’den kiralanan Milot Rashica’nın kulübüyle de temaslar devam ediyor. Orta yol bulunması halinde Rashica’nın da tapusu alınacak.

GOMİS DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Kritik anlarda attığı gollerle bu sezon Aslan’a hayat veren Bafetimbi Gomis’in, normal şartlar altında sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ancak Fransız yıldız, her şeye rağmen 1 sene daha Galatasaray’da kariyerine devam etmek istiyor.

25 MAÇTA 10 GOL – 3 ASİST

25 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 37 yaşındaki futbolcunun, kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte noktalayabileceği bilgisine ulaşıldı. Gomis, bu yüzden 1 sene daha Cim Bom’da kalmak istiyor.