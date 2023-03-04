Galatasaray’dan son gün sürprizi! Yıldız oyuncu için…

Süper Lig lideri ve transfer şampiyonu Galatasaray’da büyük hareketlilik yaşanıyor. Sezon başından beri yıldız oyuncuları kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Aslan’ın son olarak Uruguaylı sol beki bonservis bedeli ödemeden kadroya katacağı iddia edildi.

Gaston Silva gündemde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Meksika temsilcisi Puebla’da forma giyen 28 yaşındaki Uruguaylı sol bek oyuncusu Gaston Silva’yı yeni sezon için kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

3 yıllık sözleşme önerildi

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 30 Haziran 2023’e kadar kontratı bulunan futbolcu ile yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar’da Fernando Muslera ve Lucas Torreira’nın da vatandaşı olan futbolcuya Galatasaray’ın 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürülüyor.

1 yabancı fazladan…

Bu sezon 27 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Uruguayalı futbolcu daha önce Independiente ile Copa Sudamericana’yı kazanmıştı. Hatırlanacağı üzere Galatasaray bu bölge için son olarak Hatayspor’da oynayan Sam Adekugbe’yi transfer etmişti. Cimbom, Hatayspor’dan transfer ettiği Kanadalı kanat oyuncusuyla sahada 1 yabancı oyuncu fazladan oynatabilecek.

Talisca’ya önlem aldılar

Sezon sonu için adı Galatasaray’la anılan Anderson Talisca’ya, kulübü Al Nassr’dan izin çıkmadı. Brezilyalı yıldızı kaptırmak istemeyen Suudi Arabistan temsilcisi, oyuncuya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı. Sambacı’nın 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen, zamlı bir teklif yapılacağı bildirildi. Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Talisca’nın da Arabistan’da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi’nin Talisca konusunda ısrarcı olmayacağı ve süreci uzaktan takip edeceği ifade ediliyor. 29yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 lig maçında attığı 13 golle takımına büyük katkı sağladı.

Hedefteki 1 numaralı isim

Türkiye’de uzatmalı ara transferin kapanmasına artık sayılı saatler kala, Galatasaray flaş bir operasyon için kolları sıvamış durumda. Şu ana kadar birçok dünya yıldızıyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, son iki günde orta sahaya takviye planı üzerine yoğunlaşacak. Hedefteki 1 numaralı isim PSG’nin 25 yaşındaki futbolcusu Renato Sanches… Mevcut kadrosunda Sergio Oliveira dışında 8 numarası olmayan Okan Buruk, Sanches’in iki yönlü oyun stiliyle takımdaki derinliği artıracağı inancına sahip. PSG ile yapılan bir önceki görüşmesi olumsuz sonuçlanan Galatasaray Yönetimi ise Portekizli yıldızı bu kez de satın alma opsiyonu olmadan kiralamaya çalışacak.

Milli forma için istiyor

Ara transferde kadrosunu Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, Renato Sanches’i de renklerine bağlaması halinde çifte kupalı şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir adım daha atmış olacak. PSG’nin sezon başında Lille’den 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği, ancak Fransa’da umduğunu bulamayan Sanches de Portekiz Milli Takımı’ndaki formasını yeniden kazanmak için düzenli şekilde oynamak istiyor. Sarı-Kırmızılılar da bunu fırsata çevirip, genç orta sahayı kiralamayı hedefliyor.

3 büyük transfer yaptı

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Renato Sanches, henüz 19 yaşında 35 milyon Euro’ya Bayern Münih’e transfer oldu. Alman devinin 1 sene sonra 1 sezonluğuna 8.5 milyon Euro’ya Swansea’ye kiraladığı Portekizli futbolcu, 22 yaşına geldiğinde 20 milyon Euro’ya Lille’e imza attı. 3 yıl boyunca Lille’de forma giyen Sanches, bu sezon başında 15 milyon Euro’ya PSG’ye transfer oldu. Ligde 14 maçta 417 dakika şans bulabilen Sanches, 2 gol atmayı başardı. Portekizli futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 140 dakika, Fransa Kupası’nda da 1 maçta 59 dakika forma giydi.

Metin Karabaş