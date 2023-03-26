Galatasaray’dan sürpriz hamle! Polonyalı yıldızı izlettirdi

Süper Lig’de lider durumda bulunan ve şampiyon olarak gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi’nde yer almak isteyen Galatasaray’da yeni sezonun kadro yapılanma çalışması tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon hem yaz hem de kış transfer döneminin en ilgi çekici ekiplerinden biri olan Sarı Kırmızılılar, yeni yetenekleri kadrosuna katarak hem güçlü bir kadro oluşturmak hem de bir sonraki oyuncu satışlarından ciddi bir kar elde etmek istiyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE FUTBOLCULAR İZLENİYOR

Zaniolo ve Icardi gibi yıldızları kadrosuna barındıran Sarı Kırmızılar, yeni genç yeteneklerin de kadroya katılması için dünyanın her yerinde scout sistemini geliştirdi. Gelen raporlar üzerine harekete geçen yönetim sürekli teknik heyetle de temas halinde. Okan Buruk’un onayının alınmasının ardından Galatasaray’da başta Erden Timur olmak üzere transfer komitesi harekete geçiyor. Ardından görüşmeler hızlanıyor.

ZANIOLO’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ara transfer dönemin en flaş isimlerinden olan Zaniolo, La Gazzetta dello Sport’a konuştu. Yıldız futbolcu Sarı Kırmızılı ekipteki geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi bitene kadar Galatasaray’da kalıp kalmayacağının belirsiz olduğunu belirten İtalyan yıldız, “Sözleşmem bitene kadar Galatasaray’da kalacağımı garanti etmiyorum ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım.” sözlerini dile getirdi.

FENERBAHÇE İTİRAFI

Fenerbahçe ile transfer döneminde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray arasındaki yarışın Zaniolo için de yaşandığını İtalyan yıldız açıkladı. Transfer döneminde Sarı Lacivertliler’in de kendisiyle ilgilendiğini aktaran Zaniolo, “Galatasaray’ı Fenerbahçe’ye tercih ettim.” dedi.

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YETENEK AVINA ÇIKTI

Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, özellikle genç ve yetenekli isimleri keşfedip bu oyunculardan ciddi gelirler elde etmeyi planlıyor.

MİLLİ TAKIM MAÇINI İZLETTİLER

Son dönemde Fatih Demireli’nin yönettiği Galatasaray’ın yeni scout ekibinden bir ismin, Polonya ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını izleyediği öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre; sarı-kırmızılı ekibin scoutları sol kanatta forma giyen ve Polonya’da Lech takımında oynayan Michal Skoras’ı canlı takip etti.

ASİST YAPTI

Skoras, maçın 46. dakikasında Karbownik’in yerine oyuna dahil oldu. 87’de Polonya’nın tek golünün asistini yaptı.