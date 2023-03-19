Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! 20 milyon Euroluk yıldız…

Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’ın 14 maçlık galibiyet serisi son buldu. Sarı-kırmızılılar, milli ara sonrası sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray bir hafta BAY geçtikten sonra yine sahasında bu kez Kayserispor’u konuk edecek.

Galatasaray, Konyaspor maçında alınan mağlubiyeti bu iki maçta telafi edip yeniden galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray’da diğer yandan gelecek sezonun transfer hamleleri de gelmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euroluk yıldızın transferi için girişimlere başladı. İşte Galatasaray’daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları…

İŞTE KONYASPOR MAĞLUBİYETİNİN NEDENLERİ

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında kaybetti ancak bu sonuç bir yenilgiden daha fazla hissedildi. Sarı-kırmızılı takımın oynadığı futbol, oyuncu tercihleri ve hakem kararları camiada tartışmalara beraberinde getirdi.

‘SAKİN OL TAKIMA GÜVEN’

Konyaspor yenilgisi Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratırken, resmi hesaplardan özel bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılıların mesajında, “Sakin ol, takıma güven” ifadeleri yer aldı. Galatasaray, paylaşımında takımın ve teknik direktör Okan Buruk’un fotoğrafını kullanırken, hasthag olarak da “Sen Şampiyon Olacaksın” ifadesini yazdı.

‘AYNI İNANÇLA DEVAM’

Galatasaray savunmasının başarılı isimlerinden Abdülkerim Bardakçı, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, “Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam” ifadelerini kullandı. Abdülkerim’in mesajı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İşte şok mağlubiyette eleştiri toplayan noktalar…

YANLIŞ TERCİHLER: Teknik Direktör Okan Buruk’un sahaya sürdüğü 11 daha maç başlamadan eleştiri konusu olmuştu. Buruk’un Barış Alper ve Berkan’a ilk 11’de şans vermesi, Torreira’yı oyuna geç alması ve Kerem’den vazgeçmemesi tartışılan noktalar oldu. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Sergio Oliveira’yı çıkarması ve son dakikalarda büyük risk alması da yine karşılaşmadaki yanlışları arasında gösterildi.

REHAVET FAKTÖRÜ: Sarı-kırmızılı futbolcuların kötü bir dönemden geçen Konyaspor’u hafife aldıkları ve ‘nasıl olsa kazanırız’ gözüyle karşılaşmaya baktıkları ileri sürüldü. Yine Lucas Torreira’nın bütün hafta magazinel konularla gündeme gelmesi de teknik patron Okan Buruk’un planlarını bozdu. Torreira hasta değil, moralsizdi. Buruk da futbolcusunu bu nedenle yedek soyundurdu. Yine özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi’nin de Konya’da etkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

KIRMIZI KART ÇIKMADI: Karşılaşmanın başında Leo Dubois’ya taç çizgisi kenarında sert bir faul yapan Ahmet Oğuz’a kırmızı kartın verilmemesi büyük tepki topladı. Sarı-kırmızılılar, geçen haftaki Başakşehir-Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Adnan Januzaj için hakeme izleme tavsiyesinde bulunan VAR hakemi Serkan Tokat’ın Konya’da devreye girmemesini eleştirdi. Hakemin maçın sonucuna direkt etki ettiği belirtildi.

GELECEK SEZON İÇİN ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray’da gelecek sezonun transfer planlaması da şimdiden yapılmaya başlandı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, tüm hesaplarını bu yıl şampiyonluk üzerine yaparken transferde de buna göre adımlar atılacak. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak için girişimlerine hız verdi.

GALATASARAY’DAN ANGELINO SÜRPRİZİ

Sezon başı ve devre arasında yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray’dan yeni bir atak daha geldi. Sarı-Kırmızılı Yönetim gelecek sezon planlamasına şimdiden başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Takvim’de yer alan habere göre Galatasaray’ın Alman Ligi ekiplerinden Hoffenheim’da forma giyen sol kanat oyuncusu Angelino ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

BONSERVİSİ LEIPZIG’DE

Bonservisi Leipzig’de bulunan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu için Hoffenheim’ın opsiyon hakkı bulunuyor. Ancak Hoffenheim Almanya Ligi’nde düşme hattında bulunuyor. Eğer küme düşerlerse opsiyon maddesi ortadan kalkıyor. Galatasaray’ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve buna göre hareket edeceği belirtildi. Transfermarkt değeri 20 milyon euro olan Angelino bu sezon 25 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 8 asiste imza attı.

18 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Kariyerinde daha önce PSV Eindhoven ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Angelino için şimdiye kadar 42 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı. Leipzig, 2021 yılında İspanyol yıldızı Manchester City’den 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Transfermarkt verilerine göre Angelino’nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro…

95 GOLE KATKI VERDİ

Angelino kariyerinde 319 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 23 gol atarken, 72 de asist yaptı. Yıldız isim toplamda 95 gole katkıda bulundu.