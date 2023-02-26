Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız geri dönüyor…

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesaisini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağına dair iddialara yanıt verirken, Pisa’da kiralık oynayan Olimpiu Morutan’ın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmıştı. Galatasaray, transferde sürpriz bir hamle de yaparak dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Asrın deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendiren Süper Lig lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

GOMIS NOKTAYI KOYDU: BIRAKMIYORUM

Sarı-kırmızılıların tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon sonunda futbolu bırakacağına yönelik çıkan haberleri yalanlamıştı. Bu sezon 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yapan ve yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Fransız oyuncu, “Kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Futbolu sezon sonu bırakmak gibi bir düşüncem yok” ifadelerini kullanmıştı.

MORUTAN’IN TALİBİ ÇOK

Sezon başında İtalya Serie B takımlarından Pisa’ya kiralanan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’un menajeri, genç yıldızın geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Menajer Becali, oyuncusunun İtalya’da devam etmek istediğini belirtirken sadece Pisa değil başka Çizme ekiplerinin de Rumen futbolcuyu yakından takip ettiğini söylemişti.

MUSLERA’YA ‘ESKİ’ ALTERNATİF

Morutan ve Gomis’le ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray bir yandan da 36 yaşına gelen kaleci Fernando Muslera’nın alternatifi için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Geçen sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara gelen Barcelona forması giyen İspanyol kaleci Inaki Pena, tekrardan Aslan’ın radarına girdi.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pena, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray, İnaki Pena için temaslarını sürdürürkün, İspanyol oyuncuyu sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katabilme ihtimali bulunuyor.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYECEK

Katalan ekibi, yeni bir kontrat teklif etse dahi Pena, Barcelona’dan ayrılıp daha fazla forma şansı bulacağı bir yere gitmek istiyor. 23 yaşındaki eldiven, Barcelona’da as kaleci Ter Stegen’in formda olmasından dolayı 3 maçta oynayabildi.