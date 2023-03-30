Galatasaray’dan taraftarlara Nef Stadyumu müjdesi

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’dan rakip takımı baskı altına almak için stadyum hamlesi geldi…

Galatasaray’ın futbolda tekrar iddialı duruma gelmesi ve yıldız transferleri, taraftarı da işin içine çekti. 45 bin ortalama ile sezon başından bu yana en fazla seyirci desteği alan sarı-kırmızılılarda store satışları da tavan yaptı.

BU SEZON 175 BİN FORMA SATILDI

Galatasaray Store’larda sezonun bitmesine aylar kala formalar tükendi. Bu sezon 175 bin forma satılırken, tedarikçi firma olan Nike’ın kısa sürede forma yetiştirmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Normalde Nike’ın 18 ay önce siparişleri aldığı bu dönemin de pandemiye denk gelmesinden dolayı siparişlerin çok yüksek tutulmadığı öğrenildi.

Sorunun Nike ile kısa sürede çözülememesinden dolayı formül arayan yönetimin, yurt dışında çeşitli mağazalarda satılmayan formaları toplamaya çalışacağı öğrenildi. Bu kapsamda yaklaşık 15 bin formanın alınarak mağazalara getirilmesinin planlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu sezonki yıldız transferleri ile beraber, alınan iyi sonuçlar, satışları yükseltti.

SEYİRCİ KAPASİTE ARTIRIMI AVRUPA’DA UYGULANABİLECEK

Sarı-kırmızılıların UEFA’nın verdiği izin nedeniyle gelecek sezon bunu Avrupa’da uygulayabileceği vurgulandı. Türkiye’de de, tribünleri düzenleyen 6222 sayılı yasa buna izin veriyor.

Yasada, “Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilir. Bu uygulamaya, ilgili federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilir” ifadesi bulunuyor. Ayakta seyircinin, tribün atmosferini daha hararetli hale getirmesi, rakip takımlar üzerindeki baskının daha da artmasına neden oluyor.