Galatasaray’dan transfer bombası! İcardi ve Gomis’in yerine iki yeni yıldız!

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bölge için oyuncu listeleri hazırlayan sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölgelerin başında forvet geliyor. Galatasaray, İcardi ve Gomis’in takımdan ayrılmasıyla yerine alınacak olan 2 yıldızı buldu bile. İşte haberin ayrıntıları…

FATİH TERİM’LE GÖRÜŞME!

Galatasaray’da 1 UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazan Fatih Terim, Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası ile yeni başkanını belirleyen Trabzonspor’da teknik direktörün kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Abdullah Avcı sonrası Fatih Tekke, Vincenzo Montella, Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan gibi isimler gündeme gelmişti. Trabzonspor’un gündemine giren son isim Fatih Terim oldu. Bordo-mavililer, Terim ile görüşme kararı aldı.

CANLI TAKİP EDİLDİ

Son dönemde Fatih Demireli’nin yönettiği Galatasaray’ın yeni scout ekibinden bir ismin, Polonya ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını izleyediği öğrenildi. Gelen ilk bilgilere göre; sarı-kırmızılı ekibin scoutları sol kanatta forma giyen ve Polonya’da Lech takımında oynayan Michal Skoras’ı canlı takip etti.

KARDEŞ TAKIM PROJESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek müjdeyi verdi. Türkiye ile Azerbaycan ve Karabağ ile Galatasaray arasındaki dostluğa dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar’ın patronu, “Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliği, birbirine yakın hissetmesi çok önemliydi. Önümüzdeki hafta Karabağ ile kardeş kulüp lansmanımızı yapacağız. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ’ı anlatacağız. Karabağ’da da Galatasaray formaları satılacak” yorumunu yaptı.

GOMIS’E VEDA EDİLECEK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis’le ilerlemiş yaşı nedeniyle sözleşme yenilememe kararı alan Galatasaray, Fransız golcüyle yollarını ayıracak.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ

Fransız ekibi PSG’den sezon başında 1 yıllığına kiralanan Mauro Icardi’nin bonservisinin alınıp alınmayacağı ise belirsizliğini koruyor. PSG ile Icardi’nin bonservisi için pazarlıklara şimdiden başlayan sarı-kırmızılı kulüp, alacağı olumsuz yanıt ihtimaline karşın alternatifler üzerinde de çalışıyor.

ÇİFTE DÜNYA YILDIZI

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünyaca ünlü iki yıldız golcü için somut adımlar atacak. Geçen sezon sarı kırmızılıların ikna edemediği Alexis Sanchez’in yeniden G.Saray’ın radarında olduğu Fransız basınına yansıdı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Oyuncu Marsilya’da mutlu olsa da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı bir kez daha G.Saray’ın ısrarcı olacağı haberde vurgulandı.

BİR DİĞER ADAY MORELOS

İskoç medyasında ise sezon sonunda Rangers ile kontratı sona erecek olan Alfredo Morelos’un da İstanbul yolcusu olacağı iddia edildi. Kolombiyalı golcünün İskoçya’da kalmak istemediği ve takımdan ayrılma ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade edildi. Sezon başında Inter ile yollarını ayıran ve G.Saray’ın yoğun çabalara rağmen ikna edemediği Alexis Sanchez, Marsilya’da 34 maçta 16 gol-1 asist katkısı yaptı.

Alfredo Morelos bu sezon Rangers ile 38 maçta sahaya çıkarken 10 golünün yanı sıra 7 kez de asist katkısı yaptı.