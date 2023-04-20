Galatasaray’dan transfer operasyonu! Birinde işlem tamam, diğerinde görüşmeler devam ediyor…

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray yeni sezona takımda büyük bir revizyon yaparak girdi. Yenilenen yönetim teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk’u getirirken, takıma da önemli yıldızlar transfer etti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Lucas Torreira gibi isimlerle kadro güçlendirildi.

Devre arası şova devam etti

Galatasaray, yıldız transferi politikasına devre arasında da devam etti. Roma’da sorunlar yaşayan 23 yaşındaki Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde Sarı-Kırmızılılar’a transfer olurken, Sassuolo’dan da Kaan Ayhan transfer edildi. Hatay’dan da Adekugbe kiralandı.

Transferde gövde gösterisi yapan gelecek sezon da bu şova devam etmek isteyen Cim Bom’da iki yıldız için de harekete geçildi.

Özbek açıkladı

Takımı Alanya deplasmanında yalnız bırakmayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, farklı galibiyet sonrası önemli açıklamalar yaptı. “Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor” diyen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, “Deplasman puan ortalamamız 2.04 veya 2.05… Gördüğünüz gibi, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık” dedi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Özbek, “Lig bitmeden şampiyonluk havasına girmek son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Önemli bir oyuncu’

Başkan, transferle ilgili de ipuçları verirken, Milot Rashica’nın durumuyla ilgili şunları dile getirdi:”Transferin başlamasına daha var. Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet.”

İşlem tamam

Galatasaray’a Mauro Icardi müjdesi… Sarı-Kırmızılı kulübün sezon başında PSG’den kiraladığı Arjantinli santrfor, artık Galatasaray’da kalmaya çok yakın. Fransız radyosu RMC Sport’ta yer alan iddiaya göre Sarı-Kırmızılı yönetim, Icardi’nin bonservisi konusunda PSG ile sonunda anlaşmaya vardı. Fransız kulübüne ödenecek rakamla ilgili bir bilgi henüz verilmezken, yönetimin 30 yaşındaki golcüyle de el sıkıştığı belirtildi. Tarafların sezon sonunda 3 yıllık bir mukaveleye imza atmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Taraftarla arasında çok sıkı bir bağ kuran Icardi’nin Galatasaray’da çok mutlu olduğu ve bu yüzden ayrılmayı aklından bile geçirmek istemediği öğrenildi.

Nara: Onu ben getirdim

Eşi Wanda Nara ise aynı zamanda menacerliğini yaptığı Icardi’nin geleceğiyle ilgili konuşurken, “Onu İstanbul’a gelmeye ben ikna ettim. Icardi’nin bugünü için, geleceğe yönelik düşleri ve hedefleri için mutluyum. Türkiye’de çok az bulunabildim, iş için ayrılmak zorundaydım ama daha uzun yaşamayı çok isterim. İstanbul inanılmaz bir şehir” açıklamasını yaptı. Icardi de dün sabahki paylaşımında, “Bazı insanlar bir şeylerin olmasını ister, bazıları hayal eder, bazıları ise gerçekleştirir” ifadelerine yer verdi.

2023 onun yılı oluyor

Bonservisi için artık geri sayıma geçilen Icardi, 2023 yılında çıktığı 13 resmi maçta 10 gol 5 asist yaparak 15 gole katkıda bulunurken, özellikle büyük maçlardaki etkisiyle Galatasaray’ı şampiyonluk yarışında tutan en önemli faktörlerden biri oldu. Alanya’da da golünü atan tecrübeli futbolcu, devre arasında tedbir amaçlı olarak kenara alınmıştı. Doğal olarak Karagümrük sınavı öncesi gözler Icardi’nin durumuna çevrildi.

Sakatlığı endişe yarattı

Hocası Okan Buruk, Icardi’nin sakatlığıyla ilgili, “Bir sertlik, zorlanma oldu. Şu andaki görüntüye göre yırtık yok. Doktorumuz kontrol ediyor. MR çekilecek ve bakılacak. Sonrasında bir açıklama yapılacak. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah önümüzdeki maça yetişir” diye konuştu. Yıldız futbolcunun riske edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Galatasaray’ı Karagümrük’ten sonra zorlu Beşiktaş deplasmanı bekliyor.