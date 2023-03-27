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27 Mart 2023
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Galatasaray’dan transferde sürpriz hamle! Bu sezonki görüntüsüyle dikkat çekti

Alaturka Online
Alaturka Online

2022-23 sezonu kapsamında yaptığı transfer hamleleri ile dikkat çeken Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

BİRÇOK OYUNCU TAKİP EDİLİYOR

Galatasaray’ın oyuncu izleme komitesi, transfer çalışmaları kapsamında birçok ülkede oyuncu takibini sürdürüyor. Gelen raporlara göre hareket geçmeye hazırlanan yönetim de sürekli teknik heyet ile temas halinde…

İzleme komitesi tarafından gelen raporlara teknik direktör Okan Buruk’un da onay vermesi durumunda başta Erden Timur olmak üzere transfer komitesi harekete geçiyor ve görüşmeler hız kazanıyor.

YETENEK AVI

Süper Lig’in mevcut lideri Galatasaray, transfer çalışmalarında gelir elde edebileceği isimler üzerinde duruyor. Aralıksız süren oyuncu izleme çalışmalarında özellikle genç ve yetenekli isimlerin keşfinden ciddi gelirler elde etmek amaçlanıyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM YAŞANABİLİR

Galatasaray’ın bu sezonki başarısında özellikle orta sahada Lucas Torreira ve Sergio Oliveira’nın sergiledikleri başarılı performans öne çıkıyor. Fakat Sarı-Kırmızılılar, bu bölgede sıkıntı yaşamamak adına uğraş veriyor.

İki oyuncunun başarılı performansı, başta İtalyan takımlarının dikkatini çekmiş durumda. Bu isimlerin ayrılma ihtimalleri bir yana henüz orta sahada kendilerini yedekleyebilecek ideal katkı da sağlanamadı. Galatasaray’da sezon başında takıma katılan isimlerden Fredrik Midtsjö’den sakatlık problemlerinin de etksiiyle istenen katkı alınamadı.

YENİ HEDEF PORTEKİZ’DEN

O Jogo’da yer alan habere göre Galatasaray, Portekiz’de Boavista forması giyen Gaius Makouta ile ilgileniyor.

Bu sezon Boavista’nın değişilmez isimlerinin başında gelen orta saha oyuncusunun sergilediği performansla Sarı-Kırmızılıların ilgisini çektiği ifade ediliyor.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Fransa altyapısı sonrası İrlanda ve Yunanistan’da kısa süre forma giyen Makouta, 2017’de Covilha’ya transfer olarak Portekiz’e gelmişti. Braga B ve Bulgaristan’da Beroe maceraları yaşayan Gaius Makouta, 2021’de 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Boavista kadrosuna katıldı.

Bu sezon Boavista Teknik Direktörü Petit’nin vazgeçilmez ismi konumuna gelen 25 yaşındaki orta saha, şu ana kadar toplam 29 maçta foram giyerken 4 asistlik skor katkısı yaptı. Fransa’da Beaumont’ta dünyaya gelen Gaius Makouta, düzenli olarak Kongo Milli Takımı forması da giymekte.

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