Galatasaray’de yıldızlar sezon sonuna kaldı!

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı yaşandı, Galatasaray haftayı BAY geçti. Sarı-Kırmızılı kulüp bu arayı İstanbulspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Gelirlerinin deprem bölgesine aktarıldığı karşılaşmayı Cim Bom; Milot Rashica, Sergio Oliveira, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram, Nicolo Zaniolo ve Leo Dubois’nın golleriyle 6-0 kazandı.

Icardi için müjdeli haber

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mauro İcardi hakkında geçtiğimiz günlerde, “Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor” ifadelerini kullandı. Fransız basınında yer alan haberlere Başkent ekibi, Arjantinli yıldız ile kesin olarak yollarını ayıracak. Yani İcardi’nin, Galatasaray’a gelmesi konusunda kolaylık sağlanmış olacak.

Muslera için kritik günler

Trabzonspor maçında ayağında sakatlanan Fernando Muslera’nın durumu önümüzdeki iki gün içerisinde belli olacak. Uruguaylı file bekçisi, sağlık heyetinden gelecek rapor doğrultusunda Kasımpaşa maçında forma giyecek. 36 yaşındaki eldiven sahada olamazsa yerine ise Okan Kocuk görev yapacak.

Kale için Bieszczad iddiası

Yaz transfer döneminde bir kaleci transferi yapmayı hedefleyen Aslan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Polonya basınında yer alan haberlere göre Zaglebie Lubin forması giyen Kacper Bieszczad’ı Sarı-Kırmızılılar transfer etmek istiyor. Bu arada Aslan’ın, 2024 yılında sözleşmesi sona erecek genç kaleci ile uzun süreli kontrat imzalayacağı öne sürüldü.

Yeni teklif yapılacak

Ara transfer dönemi de Türkiye’de sona erdi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, yaz sezonu için şimdiden çalışmalara başladı. Yaz döneminde transferleri erkenden bitirmeyi hedefleyen ve Avrupa için hazırlanmak isteyen Cim Bom’da, gidecek oyuncular konusunda rapor hazırlanacak. Öte yandan takviye yapılması beklenen orta saha için de iki isim üzerinde şimdiden yoğunlaşıldı. Aslan, uzun bir süre peşinden koştuğu Arsen Zakharyan için yeni bir teklif hazırlayacak. Dinamo Moskova ile 2024 Haziran’da sözleşmesi sona erecek olan Rus futbolcu için bu kez yönetim kararlı. Şartlar ne olursa olsun 19 yaşındaki futbolcunun takıma katılması hedefleniyor.

Sakatlık raporu istenecek

Bu bölge için de bir diğer isim Fransız devi PSG’nin formasını giyen Renato Sanches. 2027 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli oyuncu için detaylı bir sakatlık raporu istenecek. Eğer olumlu sonuç gelirse ve şartlar sağlanırsa 25 yaşındaki orta sahanın da takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe de istiyor

Listedeki bir diğer isimde yine Fransa’dan… Lyon’un golcüsü Moussa Dembele’yi isteyen Cim Bom, şartları araştıracak. Daha önce Fenerbahçe’nin de istediği Fransız santrfor, listenin ilk sıralarında.

Metin Karabaş