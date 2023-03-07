Galatasaray’ı korkutan takas ihtimali! Icardi’nin peşine düştüler

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında avantaj kazanan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosu adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi…

DÖRT YILDIZ İÇİN SEFERBERLİK

Kasımpaşa ile cumartesi akşamı Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelerek lige dönecek olan Galatasaray’da gözler bir süredir takımdan ayrı olan dört isme çevrilmiş durumda. Sağlık ekibi, yıldızları maça yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Cim Bom’da Icardi, Mertens, Torreira ve Muslera için seferberlik ilan edildi.

AKILLAR ICARDI’DE

Taraftarların dönüşünü dört gözle beklediği oyuncu ise kuşkusuz Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın sosyal medyadaki her hareketini yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun Kasımpaşa karşısında sahada olup olmayacağını çok merak ediyor. Hazırlık maçında ve son idmanda dinlendirilen tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili kulüpten bir açıklama yapılmadı. Özel hayatında sorunlar yaşayan Icardi’nin, Kasımpaşa karşısında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Golcü oyuncunun bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.

ZANIOLO’NUN 11 HAZIRLIĞI

Çıktığı iki hazırlık maçında toplam 55 dakika süre alıp, 2 gol, 1 asiste imza atan, çalımları, şık pasları ve temposuyla dikkat çeken Nicolo Zaniolo, ligde ilk 11’e hazırlanıyor.

Genç yıldız, sakatlığı bulunan Mertens’in durumuna göre forvet arkasında veya sağ kanatta Kasımpaşa karşısına çıkabilir.

MONTELLA, ZANIOLO TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a transferine ilişkin görüşleri sorulan Montella, “Galatasaray, harika bir kulüp ve Türkiye’nin en iyileri arasında yer alıyor. Şehir olağanüstü. Bunun ötesinde onun hikayesi için başka hiçbir ışık da olmadığını düşünüyorum. 6 ay daha Roma’da kalması düşünülemezdi ve bu yüzden kulübün de onu desteklediğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray macerasının iyi geçeceğine yönelik öngörülerini paylaşan İtalyan teknik adam, “Zaniolo’nun burada keyif alabileceğini düşünüyorum. Icardi, Mertens, Torreira ve Roma’dan Oliveira; Galatasaray’da oynuyor. Milli takım düzeyinde kaliteli Türk oyuncuları var” dedi.

ICARDI’NIN BONSERVİSİ KONUSUNDA YENİ İDDİA

Fransız basınından müthiş iddia… Geçtiğimiz günlerde gazete manşetlerinde yer alan haberlere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor” açıklamasını yapmıştı.

Gazeteler, Fransız devinin Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray Yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Icardi’nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.

‘SİZ ANLAŞIN YETER’

Galatasaray’ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi’nin tutumu olacak. 30 yaşındaki santrfor, “Siz PSG ile anlaşın yeter, ben imzaya hazırım” diyerek Cim Bom’da kalmaya yeşil ışık yaktı.

Arjantinli yıldızın son günlerde Galatasaray’la ilgili yaptığı pozitif paylaşımlar da “Beklenen anlaşma sağlandı” diye yorumlanıyor. Sarı-Kırmızılılar sezon bitmeden Icardi’nin bonservisini almayı hedefliyor.

YENİ TALİP DURUMU KARMAŞIKLAŞTIRABİLİR

İtalyan basınından Calcionow, Mauro Icardi konusunda dikkat çekecek bir iddia ortaya attı. Arjantinli golcünün Juventus’un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi, bu transferi takas formülü ile sonuçlandırmak istiyor.

MOISE KEAN’DE PSG’YE DÖNÜŞ İHTİMALİ

La Gazzetta dello Sport’a göre son Roma maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart gören Moise Kean’in Juventus’ta kalma ihtimali bulunmuyor. İtalyan devi, Calcionow’ın haberine göre Kean’i eski takımı PSG’ye önererek Icardi transferini bitirmeyi hedefliyor.

GÖZLER PSG VE ICARDI’DE

PSG’nin Moise Kean’in yeniden kadroya katılmasına nasıl yaklaşacağının transfer adına belirleyici olabileceği ifade edilmekte. Ayrıca bu noktada Mauro Icardi’nin kararı da önem taşıyor. Arjantinli yıldızın Galatasaray’da mutlu olması Sarı-Kırmızılıların elini güçlendirse de Juventus gibi bir ekiple İtalya Serie A’ya dönme ihtimaline de sıcak bakabileceği aktarılmakta.