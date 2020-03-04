Galatasaray’ı yenen İzmit Belediyespor kupada yarı finalde!

Yazan:
Alaturka Online
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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında İzmit Belediyespor, Galatasaray´ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İzmit Belediyespor´un yarı finaldeki rakibi, OGM Ormanspor – Beşiktaş TRC İnşaat mücadelesinin galibi olacak.

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel, Tunçtan Durmuşcan, Egemen Ercan

GALATASARAY: Işıl Alben 15, Alperi Önar, Hartley 15, Sude Yılmaz 5, Macaulay 18, Meltem Yıldızhan 6, Tilbe Şenyürek 5, Sinem Ataş, Stankovic 2

İZMİT BELEDİYESPOR: Cado 11, Melissa Paylar, Gizem Yavuz 5, Özge Kavurmacıoğlu 15, Anigwe 20, Williams 30, Gamze Takmaz, Melek Yusufoğlu

1´İNCİ ÇEYREK: 20-10

İLK YARI: 35-31

3´ÜNCÜ ÇEYREK: 45-57

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