Galatasaray’ın Antalya kamp kadrosu açıklandı! Yeni transferler…

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Süper Lig’e ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada liglerin yeniden 3 Mart’ta başlayacağı duyurulmuştu.
Lige verilen arada Galatasaray, Antalya’da kamp yapma kararı aldı. Sarı Kırmızılılar’ın kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferler Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo kadroda yer aldı.
İşte Galatasaray’ın kamp kadrosuna yer alan isimler:
Fernando Muslera, Léo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafétimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sérgio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük