Galatasaray’ın Arsen Zakharyan teklifi ortaya çıktı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon yaptığı transfer hamleleriyle taraftarları şampiyonluk havasına sokarken gündeme yeni bir yıldız geldi. Sarı-kırmızılılar, Arsen Zakharyan’ı kadrosuna katmak için Dinamo Moskova’nın kapısını çalma kararı aldı.

Süper Lig devinin gündemindeki Rus oyuncunun şu anda Türkiye’de olduğu öğrenildi. Öte yandan Arsen Zakharyan’ın kaldığı otel ile Galatasaray’ın kamp yapacağı otel arasındaki mesafenin 5 kilometre olduğu belirtildi.

ASLAN TRANSFER ŞOV YAPTI

Galatasaray bu sezon transfer döneminde bambaşka bir politika izledi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Avrupa’nın en önemli oyuncuları arasında gösterilen yıldızları kadrosuna kattı. Süper Lig devinin kadrosuna kattığı oyuncular arasında; Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi yer aldı. Galatasaray bu yıldızların transferleriyle Avrupa’da büyük ses getirdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYENLER GİTTİ

Okan Buruk’un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrıldı. Metehan Baltacı tecrübe kazanması için Manisa FK’ya kiralandı. Benfica’dan kiralanan Haris Seferovic’in sözleşmesi feshedildi. Patrick van Aanholt, PSV Einhoven’a geçici olarak transfer oldu. İsmail Çipe ise Boluspor ile anlaşma sağladı.

ZANIOLO BOMBASI

Süper Lig devi Galatasaray sezon başının ardından ara transfer döneminde de yıldız transferi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı kiraladıktan sonra büyük oynadı ve Nicolo Zaniolo ile anlaşma sağladı. Nicolo Zaniolo için Roma’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Deprem faciasının ardından Süper Lig’den çekilme kararı alan Hatayspor’dan Sam Adekugbe satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

İŞTE G.SARAY’IN ZAKHARYAN TEKLİFİ

Galatasaray transfer süresinin 5 Mart’ta uzatılmasından sonra, yaza bırakılan Arsen Zakharyan için yeniden atağa kalkma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki futbolcu için, Rus kulübüyle masaya oturacak.

15 milyon euro çıkış maddesi için 8+4 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanan Cim-Bom’un en büyük kozu ise oyuncunun gelmek istemesi… Devre arasında özellikle Zaniolo transferiyle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, yine adı Chelsea’yle geçen Zakharyan’ı kadrosuna katarak önemli bir hamlede bulunmak istiyor.

G.SARAY’A 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan ve yine orta alanda farklı pozisyonlarda da forma giyen genç futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki yıl için planlanan Avrupa’daki iddialı kadro için de önemli bir adım olacak.

Takımıyla beraber Antalya’da kampta olan ve Galatasaray’ın kaldığı otele sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan genç oyuncu için yoğun bir trafik yaşanacak. Ligde lider durumda olan ve şampiyonluk için ciddi avantajı bulunan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe’yi kadrosuna katmıştı.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Arsen Zakharyan bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 22 resmi maçta oynadı. 19 yaşındaki on numara bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Arsen Zakharyan takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi. Rus oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek. Arsen Zakharyan’ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. 19 yaşındaki on numara, Rusya Milli Takımı’nda 6 maçta forma şansı buldu.