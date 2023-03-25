Galatasaray’ın Boey için istediği bonservis belli oldu! İki dev kulüp peşinde

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’da bu sezon en fazla dikkat çeken isimler arasında Sacha Boey da yer aldı. Genç sağ bek, gösterdiği performans sonrası Avrupa’dan önemli takımların radarına girdi.

Ligue 1’in köklü takımları Marsilya ile Olympqiue Lyon’un yanı sıra Premier Lig devi Arsenal’ın da Fransız futbolcuyu transfer etmek istediği öne sürüldü. Sacha Boey için Galatasaray’ın bonservis bedelini belirlediği iddia edildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları…

AZERBAYCAN’DA ASLAN’A YOĞUN İLGİ

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Cim Bom pazar günü Bakü’de Azerbaycan ekibi Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Kardeş ülkemizde oynanacak mücadelenin tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. Azerbaycan’da da hem Türkiye’ye yardım hem de Galatasaray’ı görme amacıyla maça çok büyük ilgi gösterildi, 60 bin biletin satıldığı belirtildi.

RASHICA TRANSFERİNDE 40 MİLYON TL KÂR

Galatasaray’ın sezon başında Premier Lig’den Championship’e düşen Norwich City’den kiraladığı Milot Rashica performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Norwich City’nin Rashica için istediği ilk rakam 9 milyon Euro, ancak pazarlıklar sonucunda bu rakam 7 milyon Euro civarına inmesi bekleniyor. Sarı – kırmızılılar ise bu transfer için en fazla 5 milyon Euro ödemenin planlarını yapıyor. İki kulüp sezonun tamamlanmasının ardından sıkı bir pazarlık süreci geçirecek. Gelecek sezon da Galatasaray’da kalmak isteyen Rashica’nın İngiliz ekibine yapacağı baskıların ardından bonservis bedelinde 2 milyon Euro daha indirime gitmesi bekleniyor. Kosovalı yıldızın bu hamlesi, sarı – kırmızılılar yaklaşık 40 milyon TL’den fazla kar ettirecek.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray’da bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda gelerek takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlarının maçlara gösterdiği ilgi rakamlarda da kendini belli etti. Galatasaray’ın bu sezon evinde en yüksek seyirci sayısına ulaştığı karşılaşmanın 5 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş derbisi olduğunu ifade edilirken, müsabakayı toplam 50 bin 280 seyirci izledi.

TORRENT’İN GÖZÜNE GİREMEDİ

Galatasaray’da Sacha Boey geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. 22 yaşındaki genç oyuncu, Domenec Torrent’in gözüne girememişti.

Sarı-kırmızılılarda sezon başı kampına da dahil edilmeyen Sacha Boey’un kariyeri bir anda yükselişe geçti. Omar Elabdellaoui ve Leo Dubois’nın sakatlıkları sonrası Okan Buruk, 22 yaşındaki oyuncuya forma şansı verdi.

Okan Buruk’un verdiği forma şansını iyi değerlendiren Sacha Boey, sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi oldu. Sporting Lizbon ve Roma, Sacha Boey’un bu performansı sonrası genç yıldızı yakın takibe aldı.

MARSILYA VE LYON PEŞİNDE

Fransa basınına göre; Marsilya ve Olympique Lyon, Sacha Boey için transfer çalışmalarına başladı.

Sacha Boey’u transfer etmek isteyen Marsilya ile Lyon’un önemli bir rakibinin olduğu vurgulandı. İtalyan basınından Calciomercato’nun daha önce Arsenal’ın 22 yaşındaki futbolcunun transferi için istekli olduğu haberi hatırlatıldı.