Galatasaray’ın eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Galatasaray’da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık yapan iş adamı Selahattin Beyazıt vefat etti. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Beyazıt, sarı-kırmızılılarda 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapmıştı. Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu, Beyazıt’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Selahattin Beyazıt’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.”

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