Galatasaray’ın eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
-

Galatasaray’da 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında başkanlık yapan iş adamı Selahattin Beyazıt vefat etti. Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Yayınlanma: 11:22 – 21 Ocak 2022 Güncellenme:

Galatasaray’ın eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Beyazıt, sarı-kırmızılılarda 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapmıştı. Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

TFF’DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu, Beyazıt’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Selahattin Beyazıt’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.”

Galatasaray küme düşme hattına yaklaştı İlginizi Çekebilir Galatasaray küme düşme hattına yaklaştı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?