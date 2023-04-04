57.7 F
Los Angeles
3 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporGalatasaray'ın fedakar kaptanı Muslera

Galatasaray’ın fedakar kaptanı Muslera

Alaturka Online
Alaturka Online

36 yaşındaki Fernando Muslera, hem kalecilik yetenekleri hem de karakteriyle örnek olmaya devam ediyor. Galatasaray taraftarının sevgilisi, aynı zamanda takım kaptanı olan Uruguaylı kaleci, uzun süredir ayağındaki sakatlığı atlatmaya çalışıyor. Beklenenden önce sahalara dönen ve zirve yarışında Cim Bom’a katkı sağlayan Muslera, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde sahada ısınma yaparken, çok şiddetli bir ağrıyla karşılaştı.

Doktor tavsiyesi doğrultusunda tedbir amaçlı dinlenmesi gereken Muslera, yine bir fedakârlığa imza atarak, “Ne olursa olsun böylesine zor bir dönemde sahada olmalıyım” diyerek formasını giydi.

HEPSİNDEN TAM NOT ALDI

Şampiyonluk yolunda kritik kurtarışlar yapmaya devam eden Muslera’nın bu tavrı, hem yönetimden hem de teknik ekipten tam not aldı. Kaptan Muslera’nın Galatasaray’la olan kontratı 2024 yazına kadar devam ediyor. En son 2 yıl önce sözleşmesi yenilenen deneyimli eldivenin şimdilik futbolu bırakmaya niyeti yok. Galatasaray Yönetimi’nin yaz döneminde Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor.

 

Alaturka Spor
Önceki haber
Sezonun en büyük fiyaskosu! Galatasaray istedi, Fenerbahçe kaptı…
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,416BeğenenlerBeğen
16,204TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States