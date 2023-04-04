Galatasaray’ın fedakar kaptanı Muslera

36 yaşındaki Fernando Muslera, hem kalecilik yetenekleri hem de karakteriyle örnek olmaya devam ediyor. Galatasaray taraftarının sevgilisi, aynı zamanda takım kaptanı olan Uruguaylı kaleci, uzun süredir ayağındaki sakatlığı atlatmaya çalışıyor. Beklenenden önce sahalara dönen ve zirve yarışında Cim Bom’a katkı sağlayan Muslera, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde sahada ısınma yaparken, çok şiddetli bir ağrıyla karşılaştı.

Doktor tavsiyesi doğrultusunda tedbir amaçlı dinlenmesi gereken Muslera, yine bir fedakârlığa imza atarak, “Ne olursa olsun böylesine zor bir dönemde sahada olmalıyım” diyerek formasını giydi.

HEPSİNDEN TAM NOT ALDI

Şampiyonluk yolunda kritik kurtarışlar yapmaya devam eden Muslera’nın bu tavrı, hem yönetimden hem de teknik ekipten tam not aldı. Kaptan Muslera’nın Galatasaray’la olan kontratı 2024 yazına kadar devam ediyor. En son 2 yıl önce sözleşmesi yenilenen deneyimli eldivenin şimdilik futbolu bırakmaya niyeti yok. Galatasaray Yönetimi’nin yaz döneminde Muslera ile yeni sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor.