Galatasaray’ın gözdesi için ilk açıklama geldi! Kararı bekleniyor

Ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo ve Samuel Adekugbe transferlerini tamamlayan Galatasaray, takviye çalışmalarında hız kesmiyor. Şimdi Sarı-Kırmızılılar, dikkat çekecek bir transferi daha bitirmek adına temaslarını hızlandırırken takım da yeniden antrenmanlara başlamaya hazırlanıyor.

20-26 ŞUBAT’TA ANTALYA KAMPI

Galatasaray’da 5 günlük izin bugün sona eriyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklara kaldığı yerden devam edecek.

20-26 Şubat arasında ise kamp için Antalya’ya gidilecek. Cim Bom burada 2 hazırlık maçı oynayıp İstanbul’a geri dönecek. Hazırlık maçlarından elde edilecek hasılat da depremzedelere bağışlanacak.

FERNANDO MUSLERA, FLORYA’DA DURMUYOR

Ligdeki Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecine başlanan Fernando Muslera, takımla birlikte Antalya kampına gitmeye hazırlanıyor. Tecrübeli eldivenin tedavisine Antalya’da devam etmek istediği, kendini iyi hissetmesi halinde toplu antrenmanlara katılmayı hedeflediği öğrenildi.

Sağlık ekibi ve teknik heyet, Muslera ile son kez görüştükten sonra kamp kadrosuna dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.

KALEYE SON ADAY ERCE KARDEŞLER

Bir süredir Muslera’ya alternatif olarak Gaziantep’in kalecisi Günay Güvenç’le görüşen Galatasaray’ın, tecrübeli eldivenin Kasımpaşa’ya gitmesi sonrası rotayı Hatayspor’dan Erce Kardeşler’e çevirdiği iddia edildi.

Sarı-Kırmızılılar, Günay’ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyordu, Gaziantep buna sıcak bakmamıştı. Hatay cephesi ise Erce’yi bonservisiyle birlikte vermeye olumlu yaklaştı. Görüşmeler devam ediyor.

ADEKUGBE KAMPA GİDİYOR

Cim Bom’un Hatay’dan kiraladığı Sam Adekugbe’nin takımla birlikte Antalya kampına katılması ve burada uyum sürecini atlatması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu iyi performans ortaya koyarsa, yaz döneminde bonservisi de alınacak.

Galatasaray’ın yeni sol beki Sam Adekugbe, takımla birlikte Antalya kampına katılmaya hazırlanıyor. TFF’nin ligden çekilen takımların oyuncuları için çıkardığı kurala göre, ilk 11’de 9. yabancı olarak görev yapabilecek olan 28 yaşındaki futbolcu, uyum sürecini Antalya’da geride bırakmayı hedefliyor. Kanadalı sol bekin sezonun kalan bölümünde iyi performans ortaya koyması halinde, bonservisinin de alınması düşünülüyor. Bu arada Cim Bom, dün gece Adekugbe’yi resmen açıkladı. Sezon sonuna kadar kiralanan yıldız oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 1 milyon Euro olduğu belirtildi.

Zaniolo’yu oynatabilecek

Adekugbe’nin 9. yabancı olarak sahaya çıkabilmesi, en çok da teknik direktör Okan Buruk’un işini kolaylaştıracak. Icardi’nin arkasında Zaniolo, Mertens ve Kerem üçlüsünü birlikte kullanmak isteyen Buruk, Abdülkerim dışındaki diğer yerlinin kim olacağını kara kara düşünüyordu. Sol beke Adekugbe’nin geçmesiyle Galatasaray 9 yabancıyla birlikte sahada olabilecek. Böylece sadece Kerem ve Abdülkerim’in ilk 11’de bulunması yeterli olacak.

ZAKHARYAN TRANSFERİYLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA: YA CİM BOM’A YA CHELSEA’YE

Rus kulübünün yöneticisi Dmitry Gafin, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için hem Galatasaray hem de Chelsea’den iyi birer teklif aldıklarını belirterek, önümüzdeki günlerde genç yıldızın durumuyla ilgili kesin bir karar vereceklerini söyledi.

Galatasaray’ın Zakharyan flörtüyle ilgili olarak Rus cephesinden ilk açıklama geldi. Dinamo Moskova’nın yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Rus basınında da geniş yankı uyandıran transfer girişimi sonrası bir açıklama yaparak, “Arsen Zakharyan için Galatasaray ve Chelsea’den iyi birer teklif aldık. Önümüzdeki günlerde oyuncumuzun durumuyla ilgili kesin bir karar vereceğiz. Ancak şu an herhangi bir anlaşma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arsen, Dinamo için mücadele vermeye devam edecek. O bizim için çok değerli bir yetenek. Eğer yollarımızı ayıracaksak bunun bir bedeli olması gerekiyor. Arsen’in tercihi de bu süreçte çok önemli” diye konuştu.

Süreyle ilgili endişeli

Rus basınına göre Galatasaray’ın 19 yaşındaki 10 numara için yaptığı teklif 11+2 milyon Euro. Chelsea’nin bundan daha iyi bir teklif sunduğu, ancak genç yeteneğin daha fazla süre almakla ilgili bazı endişelerinin bulunduğu, bu nedenle Galatasaray’ın ilgisine de çok sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon Dinamo Moskova formasıyla 16 lig maçında 2 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Zakharyan, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabiliyor.

Gelecek yatırımı olacak

Yüksek top tekniğiyle dikkat çeken Arsen Zakharyan’ın potansiyeline ulaşması halinde, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bedeller karşılığında Avrupa devlerinde forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar da bu transfer operasyonunu geleceğe bir yatırım olarak düşünüyor. Cim Bom’un hedefi, tecrübeli yıldızlarla genç yıldız adaylarını kadroda mümkün olduğu kadar harmanlayabilmek.