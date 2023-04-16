Galatasaray’ın iki genç yıldızına dev talip! Beğenildiler, radara girdiler…

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor’u 6-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü ve 13’e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’de bu sezon evinde 14. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

Okan Buruk’la nikah tazelenecek

Sezon başında Galatasaray’ın başına geçen teknik direktör Okan Buruk, yaklaşık 6 aylık bir süreçte önceki sezonun izlerini tamamen sildi. Takvim’de yer alan habere göre şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Cimbom’da yönetimin, 49 yaşındaki teknik adamla uzun vadeli bir planlama düşündüğü ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları öncelikle, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Okan Buruk’un 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak. Ayrıca Özbek yönetimi, görev sürevlerini de düşünerek sözleşmeye 3 yıl daha opsiyon koydurmayı planlıyor.

30 milyon TL…

Sarı-Kırmızılı ekipte 1+3 yıl kalması planlanan ve bu sezon şampiyonluğa koşan Okan Buruk’un yıllık kazancı da kademeli olarak artacak. Bu sezon 17 milyon TL kazanan Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, opsiyon devreye girdikten sonra gelecek sezon 20 milyon TL gelir elde edecek. Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmesi halinde kademeli olarak artacak olan Buruk’un geliri 30 milyon TL’ye kadar ulaşacak.

Hollandalılar tam not verdi

6-0’lık Kayseri galibiyetine Icardi’nin performansı damga vururken, sadece Arjantinli yıldız veya Zaniolo değil, takımdaki iki genç yetenek de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle Ajax, sağ bek arayışları doğrultusunda bir süredir Galatasaray’dan Boey’yi takip ediyor ve maçlara temsilci gönderiyor. Hollanda kulübünün gözlemcileri, Boey’nin Kayserispor karşısındaki performansına tam not verdi. Ancak asıl hayran kaldıkları isim, Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem de radara girdi

Genç oyuncunun Icardi’ye nefis pası, frikikten kaydettiği müthiş gol ve hücum aksiyonlarındaki etkisi, scout raporlarına detaylı olarak kaydedildi. Avrupa’dan birçok kulübün takibindeki Boey’ye yüksek bir teklifin gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray Yönetimi de Fransız futbolcuyu 20 milyon Euro ve üzerinde bir rakam karşılığında satmaya hazırlanıyor.

İstikrar devam ederse…

Ayrıca benzer bir teklif de Kerem için gelecek gibi görünüyor. 24 yaşındaki Milli futbolcuyla Fransız ve Alman kulüpleri bir süre ilgilenmiş ancak resmi bir temas olmamıştı. Ajax’ın, istikrarını sürdürmesi durumunda Boey ile birlikte Kerem’i de kadrosuna katmak isteyebileceği belirtiliyor.