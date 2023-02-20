Galatasaray’ın istediği Arsen Zakharyan için resmi açıklama

Arsen Zakharyan Galatasaray’a transfer olacak mı? Bir süredir Sarı-Kırmızılı takımın 19 yaşındaki Rus 10 numara için girişimde bulunduğuna dair haberler çıkıyor. Hatta genç oyucunun açıklama yaptığı ve Galatasaray’da futbol oynamak istediği iddia edilmişti. Dinamo Moskova kulübünden sıcağı sıcağına ilk resmi açıklama geldi. Rus kulübü twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yaptı…

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO

Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve bir çok Avrupa kulübünün takibinde olan oyuncu için kulübü Dinamo Moskova 15 milyon Euro gelir bekliyor. Arsen Zakharyan’ın sözleşmesinde de 15 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

11+2 MİLYON EURO TEKLİF

Galatasaray Yönetimi, Rusya’da Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan’ı kadrosuna katmak için yoğunlaştı. Cim Bom, 5 Mart’ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce 11+2 milyon Euro’luk teklif yapan Aslan, Rus futbolcu için şartları zorlayacak. On numaranın yanı sıra orta sahanın sağ ve sol bölgelerinde de forma giyebilen Zakharyan’ı, teknik de çok istiyor.

ESKİ RUS KALECİDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Rus basınına konuşan Nigmatullin yaptığı açıklamada, “Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye’ye gitmesinin bir anlamı yok.” dedi. Eski kaleci ayrıca, “Chelsea’nin ilgisinden sonra Galatasaray’a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA KAMPTALAR

Dinamo Moskova Rusya Ligi’nin devre arasına girmesi nedeniyle kampını uzun süredir Antalya’da devam ettiriyor. Zakharyan da takımla birlikte Antalya kampında yer alıyor. Kulübün resmi hesabı bugün Zakharyan fotoğrafı da paylaşmıştı.

ZAKHARYAN’IN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Arsen Zakharyan’ın Galatasaray’a transfer olacağı dedikoduları Rus basınında da yer almaya başladı. Genç oyuncunun menajeri Pavel Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun Galatasaray’dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanlayan Andreev, “Zakharyan’ın Galatasaray’da 2-2,5 milyon euro kazanma arzusu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz” dedi.

DINAMO’DAN YALANLAMA

Bazı sosyal medya hesaplarında Zakharyan’ın “Galatasaray’a gelmeyi çok istiyorum, transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.” ifadeleri paylaşılmıştı. Dinamo Moskova resmi Twitter hesabı, Arsen Zakharyan’ın ağzından yalan demeç yazan bir sayfayı direkt olarak yalanladı. Resmi hesaptan “Kesinlikle fake alıntıdır. Yazıklar olsun sana. Arsen seninle konuşmadı” ifadeleri kullanıldı.

ARSEN ZAKHARYAN KİMDİR?

Arsen Zakharyan 26 Mayıs 2003’te Samara Rusya’da doğdu.FK Dinamo Moskova takımında Orta Saha mevkinde forma giyen 19 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı. Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi. Bonservis değerinin ise 15 milyon euro olarak bilinmektedir.