Galatasaray’ın kapısından döndü! Fransa Ligi’ni sallıyor

Galatasaray sezon başında oldukça iddialı bir kadro kurmuştu. Bir çok önemli ismi kadrosuna katan Galatasaray’da o dönem ismi gündeme gelen ancak sonradan transferi yatan golcü isim şimdi transfer olduğu takımda şov yapıyor…

DEV TRANSFERLER YAPILDI

Icardi, Seferovic, Mata, Rashica, Mertens, Dubois, Torreira, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö, Yusuf Demir ve Mathias Ross gibi önemli isimleri transfer etmişti.

ÖNEMLİ İSİMLER AYRILDI

Marcao bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya Sevilla’ya satıldı. Batuhan Şen, Mostafa Mohamed, Cicaldau ve Morutan kiralandı. Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç Ankaragücüne kiralandı. Emre Akbaba Adana Demirspor’a satıldı. Aytaç Kara, Babel, Sekidika, Ömer Bayram, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Cağlayan, Omar Elabdellaoui, Feghouli, Semih Kaya, Arda Turan, Fatih Öztürk gibi isimlerle yollar ayrıldı.

DEVRE ARASI ZANIOLO BOMBASI

Galatasaray’da transfer devre arasında da devam etti. Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı sessiz sezasız kadrosuna katan Cim Bom, ardından Hatayspor’dan sol bek Sam Adekugbe’yi transfer etti. Galatasaray’ın devre arası asıl bombası Nicolo Zaniolo oldu. 23 yaşındaki futbolcu 15 milyon Euro + bonuslar karşılığından Roma’dan 5 yıllık taksitle transfer edildi.

İKİ İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Devre arası transfer döneminde Galatasaray’da iki isimle yollar ayrıldı. Haris Seferovic’ten istediği performansı alamayan Sarı-Kırmızılı takım golcü futbolcunun kiralık sözleşmesinden çıktı. Seferovic dışında performansından memnun kalınmayan Patrick van Aanholt PSV’ye kiralanmıştı. PSV ardından Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu gelecek yıl için de kiraladı.

14 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Şampiyonluk adına önemli bir kadro kuran Galatasaray ligin ilk haftalarında çok istikrarlı bir görüntü çizmese de sonrasında 14 maçlık rekor galibiyet serisi yakaladı. Okan Buruk ve öğrencileri şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarken bu seri Konyaspor mücadelesinde sona erdi. Sarı-Kırmızılı takım ligin formsuz takımına yenilerek seriyi devam ettiremedi.

ALEXIS SANCHEZ KAPIDAN DÖNDÜ!

Galatasaray sezon başında Inter’le sözleşmesi sona eren Alexis Sanchez için girişimde bulunmuş ancak Şilili yıldızın tercihi Marsilya olmuştu. Hatta o dönem Arda Turan da Erden Timur’la beraber İtalya’ya gitmiş oyuncu ile yemek yenmişti. Ancak tüm bunlara rağmen tecrübeli forvet Fransa’ya transfer oldu.

ERDEN TİMUR AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray’da transferin 1 numaralı ismi Erden Timur o dönem görüşmeleri, “Alexis Sanchez transferi için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Alexis Sanchez, ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda minimum 4-5 oyuncuyla pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor” diyerek açıklamamıştı.

ALEXIS SANCHEZ ŞOV YAPIYOR!

Alexis Sanchez bu sezon Marsilya formasıyla 34 maça çıktı ve 16 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki futbolcu 25 Ligue 1 maçında 12 gol atarken, 5 Şampiyonlar Ligi maçında 2 gol ve 4 Fransa Kupası maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

Bir dönem 70 milyon Euro piyasa değeri bulunan Şilili forvetin güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Sanchez’in Fransız ekibi Marsilya ile bu sezon dışında 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi bulunuyor.

SENELİK 4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞ!

Marsilya’nın sportif direktörü Javier Ribalta, Galatasaray’ın Alexis Sanchez’e sunduğu sözleşme şartlarını Fransız basınına açıklamıştı. Telefoot’a yaptığı açıklamada Ribalta; Aslan’ın yıldız oyuncuya yıllık 4 milyon Euro’luk bir teklif yaptığını söylemişti.