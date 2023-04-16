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16 Nisan 2023
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Galatasaray’ın liderlik şifresi ortaya çıktı: % 85.7

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de şampiyonluğa her geçen hafta daha çok yaklaşan Galatasaray, 6-0’lık Kayserispor galibiyetiyle taraftarını havaya soktu. Sarı-kırmızılı takımın tribünüyle bütünleştiği maçlar mutlu sonla bitiyor ve ortaya ilginç bir istatistik çıkıyor.

İŞTE RAKAMLAR VE DETAYLAR

Süper Lig’de evinde üst üste 10. kez gülen Galatasaray’ın Nef Stadyumu karnesinde 12 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet yazıyor. Okan Buruk’un Aslanları, iç sahada yüzde 85.7 kazanma oranına sahip. 52 bin 500 kapasiteli Nef Stadyumu’nda 45 bin taraftar ortalaması yakalayan sarı- kırmızılı kulüp, yüzde 85.7 tribün doluluk oranı ile bu alanda da zirvede yer alıyor.

SON MAÇ FENERBAHÇE

Aslantepe’de rakip tanımayan Galatasaray’ın evinde 4 maçı kaldı. Sırasıyla Karagümrük, Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe’yi ağırlayacak sarı-kırmızılı takımın en büyük güvencesi maç boyunca susmayan coşkulu taraftarı.

TESADÜF DEĞİL TEKNOLOJİ!

Kayseri maçındaki frikik golü ile mücadeleye damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, aylardır yaptığı frikik çalışmalarının meyvesini topladı. ‘Zıplayan baraj’ sisteminin tesislere gelmesi ile birlikte 24 yaşındaki oyuncunun da mesaisi artarken yaptığı pratikleri bu kez maçta gole çevirdi.

SARI DUVAR NELSSON

Konya’da cezalı olan Nelsson, Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir eşleşmesinde dinlendirilmişti. G.Saray, Danimarkalı yıldızın oynamadığı iki maçı da kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin sahada olduğu son 17 resmi maçı ise kazandı.

Nelsson ve Abdülkerim birlikte 21 maça çıkarken, rakiplere 13 gol izni verdi ve maç başına gol yeme oranı 0.61 oldu. Süper ikilinin bozulduğu 10 maçta Galatasaray 10 gol yerken oranı 1’e yükseldi. Ligde 13 hafta kalesini gole kapatan Aslan’da bu karşılaşmaların 11’inde tandemi Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı oluşturdu.

AJAX’TAN CANLI TAKİP

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya’nın ardından Hollanda kulüpleri de Aslan’ı takip etmeye başladı. Ajax cephesi, yöneticisi Klaas-Jan Huntelaar ile gözlemcisini Kayserispor maçını izlemeye gönderdi. Hollanda ekibi, başta Kerem olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular hakkında bol bol not aldı.

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