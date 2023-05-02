Galatasaray’ın mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan oyuncularına özel konuşma!

Süper Lig’de heyecan dolu bir sona yaklaşılıyor. Fenerbahçe’nin Sivasspor deplasmanında kazanmasının ardından Beşiktaş’ın da evinde Galatasaray’ı mağlup etmesi şampiyonluk yarışını daha da alevlendirdi.

İDDİASI ARTTI, ORANI DÜŞTÜ!

İddaa Risk Merkezi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Lider Galatasaray’ın oranı 1.18’den 1.25’e yükseldi ve halen favori. Ancak bu hafta puan farkını 3’e düşüren Fenerbahçe’nin iddiası da güçlendi.

İddaa, Sarı-Lacivertliler’e daha önce1’e 4 verirken, son güncellemeyle bu rakam 2.00’ye indirildi. Beşiktaş’ın oranı ise15.00’den 4.00’e indirildi.

BATSHUAYI & ZAJC GÖREVE HAZIR

Michy Batshuayi, 16 Mart’taki Sevilla; Miha Zajc ise15 Nisan’daki Ankaragücü maçında sakatlanmıştı. Belçikalı forvet geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Zajc da önceki gün arkadaşlarına katıldı. İki futbolcunun da tamamen hazır hale geldiği öğrenildi.

Yarın Sivas ile oynanacak kupa maçında rotasyon yapmaya hazırlanan Jesus’un Batshuayi ve Zajc’ı kadroya dahil etmesi bekleniyor.

WILLIAN ARAO’YA UYARI GELDİ

Brezilyalı orta saha oyuncusu, İstanbulspor maçında kötü bir performans sergilemişti. Sambacı, sonradan oyuna dahil olduğu Sivas karşısında da vasatı aşamadı.

Jorge Jesus’un, en güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli orta saha oyuncusuna performansı konusunda uyarı yaparak, “Kritik bir döneme girdik. Formunu bir an önce artırman gerek” dediği öğrenildi. Arao’nun yarın ilk 11’de görev yapması muhtemel.

GUSTAVO HENRIQUE’NİN ÜZERİ ÇİZİLDİ

JorgeJesus, sezon başında ısrarla transfer ettirdiği Brezilyalı stoperi tamamen gözden çıkardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Szalai’nin sakatlığına rağmen öğrencisini Sivas’a götürmemişti. 30 yaşındaki savunmacı, ligde son 5 maçta da kadroya alınmadı.

Gustavo, sezon sonunda yolların ayrılacağı ilk isim olacak. Ancak Brezilya basınına göre kiralık sözleşmesinde satın alma zorunluluğu bulunuyor.

CHRISTOPH DAUM’DAN KANARYA’YA ZİYARET

Kanarya’nın eski hocalarından Christoph Daum, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti.

2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında teknik direktörlük yapan ve 2 Süper Lig (2003- 2004 ve 2004-2005), 1 de Süper Kupa (2009) olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Daum, ziyaretle ilgili şunları söyledi: “Fenerbahçe benim hayatımın bir parçası. Aynı zamanda burası benim ikinci evim. Burada çok güzel, çok harika anılarım oldu. Daima kendimi aile üyesi gibi hissettim

‘TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ’

Jorge Jesus, Beşiktaş’ın 3-1 kazandığı Galatasaray maçını yardımcılarıyla izledi. Portekizli teknik adam, zirveyle farkın 3 puana düşmesinin ardından öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Beklediğimiz gibi rakibimiz kayıp yaşadı. Tünelin ucunda ışık göründü. Şampiyonluk konusunda size inancım tam” dedi.

Portekizli teknik adam, Galatasaray’ın farkı en çok artırdığı dönemde bile şampiyonluk konusunda kendinden emin açıklamalar yaptı. Jesus sürekli, Sarı- Kırmızılılar’ın mutlaka kayıplar yaşayacağını dile getirdi. Cim Bom, geçen hafta Karagümrük’e takılsa da Fenerbahçe de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak büyük bir şansı geri tepmişti. Tecrübeli çalıştırıcı buna rağmen değişen bir şey olmadığını, şampiyonluk için sonuna kadar savaşacaklarını vurgulamıştı. Bu hafta Sivas deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, Beşiktaş- Galatasaray maçını beklemeye başladı.

‘Başka kayıplar da olur’

Jorge Jesus,dev derbiyi yardımcılarıyla birlikte izledi. Beşiktaş’ın sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmasının ardından lider Galatasaray’la fark sonunda 3 puana indi. 68 yaşındaki teknik adam, dünkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yapıp, şampiyonluğa olan inancını yineledi.

Jesus, “Beklediğimiz gibi rakibimiz puan kaybı yaşadı. Bizim için tünelin ucunda ışık göründü. Kalan haftalarda da kayıplar olacaktır. Bizim tek yapmamız gereken, kazanarak yolumuza devam etmemiz” ifadelerini kullandı.

‘Hasrete son vereceğiz’

Başarılı çalıştırıcı, “Sizlere güvenim tam. Şampiyonluk konusunda son derece iddialıyız. Sakat arkadaşlarımız da aramıza dönmeye başladı ve daha da güçlendik. Benim gibi sizin de şampiyonluğa inandığınızı biliyorum. Sadece ligi değil, Türkiye Kupası’nı da kazanacağız. Sezonu çifte mutlulukla tamamlayarak taraftarların yıllardır süren kupa hasretine son vereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Yusuf Dursun



