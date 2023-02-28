Galatasaray’ın rekor transferiydi! Zaniolo’nun yeni takımını açıkladılar

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Roma’dan 15 milyon Euro (Bonuslar dahil 22 milyon Euro) karşılığında transfer ettiği Nicolo Zaniolo için İtalya’dan transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalya’nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, İtalyan yıldız için flaş bir transfer iddiasında bulundu. İşte Galatasaray’daki son gelişmeler ve transferin ayrıntıları…

ANTALYA KAMPI OKAN BURUK’UN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Galatasaray’da Antalya kampı, beklenenden daha iyi geçti. Depremzedeler yararına oynanan Alanyaspor maçıyla beraber kampı tamamlayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk’un yüzü güldü.

Ligde lider durumda olan ve ara sonrası ilk maçını 11 Mart’ta Kasımpaşa ile yapacak olan Cim-Bom’da, özellikle bazı isimlerin formu, genç hocayı sevindirdi. Takımdaki rekabetin üst seviyeye çıkmasından memnun olan Buruk’un bunun saha içine yansımalarını göreceklerinden emin olduğu öğrenildi.

4 İSİMDEN SADECE 2’Sİ

Kısa süre şans bulduğu ilk maçında golle tanışan Zaniolo ile beraber ellerinin güçlendiğini düşünen Buruk’un, Barış Alper, Kerem ve Rashica’nın formunu da iyi gördüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı hoca, bu 4’lüden sadece ikisini oynatabilecek.

Yine Torreira ve Oliveira’nın formda oluşu Okan Buruk’u rahatlattı. Bu ikilinin Alanyaspor maçında etkili görünmesi memnuniyet yarattı. Sarı-kırmızılılarda genel performanstan memnun olan Buruk’un, sezonun geri kalanı için herhangi bir kaygı taşımadığı belirtildi.

İTALYAN BASINI ONU KONUŞTU

Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’daki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. Genç yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının da dikkatini çekti.

Forza Roma: “Eski Romalı Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ile oynanan maçın 80. dakikasında sahaya girdi. Zaniolo Türkiye’deki ilk golünü attı. Farioli’nin çalıştırdığı Alanyaspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının 80. dakikasında sahaya giren eski Romalı golcü, Galatasaray formasıyla 94. dakikada skoru 4-2’ye getirdi. Ofsayttan az farkla kurtulan Zaniolo mükemmel bir dribling yaparak kaleciyi de geçti ve topu boş ağlara gönderdi.”

Tuttosport: “Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Galatasaray, depremin şokunun ardından liglerin başlamasını beklerken, 33 yaşındaki Francesco Farioli’nin teknik direktörlüğünde Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı.

Corriere Dello Sport: “Romalıları endişelendiren o gol Türkiye’ye de hemen geldi. Nicolo Zaniolo’nun Şubat ayında ülkeyi vuran korkunç depremde hayatını kaybeden genç bir Galatasaray taraftarının onuruna 17 numarayı seçtiği yeni Galatasaray formasıyla coşması sadece birkaç dakika sürdü.

TRANSFER İTİRAFI

Zaniolo ile ilgili açıklama bu kez İspanyol devi için geldi. Galatasaray’a transfer öncesinde de Avrupa devlerinin radarında olan Zaniolo için sürpriz bir transfer itirafı geldi.

Barcelona’nın eski sportif direktörü Ariedo Braida, Radio Romanista’ya yaptığı yeni açıklamaları ile dikkat çekti. Braida, Galatasaray’ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Roma’dan Paulo Dybala’yı zamanında Barcelona’ya getirmeye çalıştığını söyledi.

ZANIOLO VE DYBALA SÖZLERİ

2015-2019 tarihleri arasında Barcelona’da sportif direktör olarak yer alan Ariedo Braida, Radio Romanista’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Braida konuyla ilgili, “Barcelona’da olduğum dönemde Dybala, Palermo’daydı ve onunla sözleşme imzalamak istedim. Hatta gelip Real Madrid’e karşı El Clasico’yu görmek istediği için onunla da görüştüm ama hiçbir şey olmadı. Nicolo Zaniolo’yu Virtus Entella’dayken ben Barselona’da yaşıyordum ve tanıştığım bir menajeri vardı. Onunla ilgileniyordum ama ondan hiçbir şey çıkmadı.” ifadelerini kullandı.

LA GAZZETTA’DAN ZANIOLO İÇİN TRANSFER İDDİASI: JUVENTUS İSTİYOR

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Juventus’un Galatasaray’a transfer olan ve 35 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Nicolo Zaniolo’yu transfer etmeyi düşündüğünü yazdı.

Haberde Allegri’nin Nicolo Zaniolo’nun dışında Sassuolo’da forma giyen Davide Frattesi’yi de kadrosunda düşündüğü iddia edildi. Allegri’nin gelecek sezondan itibaren takımı İtalyan oyuncular ağırlıklı oluşturmak istediğine yer verildi.

“SERBEST KALMA BEDELİ YILLAR GEÇTİKÇE DÜŞECEK”

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde Galatasaray’ın 15 milyon Euro (Bonuslar dahil 22 milyon Euro) bedelle Zaniolo’yu Roma’dan transfer ettiğine ve İtalyan yıldızın 35 milyon Euroluk serbest kalma bedelinin olduğuna yer verildi. Ayrıca serbest kalma bedelinin her sezon daha da düşeceği bilgisine yer verildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

“Juventus, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde olup olmayacağını hala bilmiyor. Ama transferde hareketsiz değiller. Gelen son bilgilere göre Juventus gelecek sezon İtalyan oyunculara ağırlık verecek. Sassuolo’da forma fiyen Davide Frattesi transfer listesinin başında yer alıyor. Ancak Juventus’ta en çok konuşulan oyuncuların başında Nicolo Zaniolo geliyor. Zaniolo geçmişte birkaç kez Juventus’un gündemine gelmişti ancak bonuslar dahil 22 milyon Euro’ya Roma’dan Galatasaray’a transfer oldu. Türkiye’deki macera daha yeni başladı. Nicolo bir hazırlık maçında da gol attı ama Juventus bu transfer için fırsat kollayacak. Türkiye’de Zaniolo’nun serbest kalma maddesi var ancak rakam her transfer piyasası oturumunda otomatik olarak düşecek. Juventus’un Haziran ayında Zaniolo için hamle yapıpyapmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak kesin olan bir şey var: Zaniolo, Juventus’un gelecekle ilgili düşüncelerinde.”