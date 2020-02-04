Galatasaray’ın sahaya çıkış marşını taraftar seçecek

Taraftar etkileşim ve oylama platformu Socios.com, ilk Galatasaray oylamasını taraftar token arzı ile birlikte başlatıyor! Dünyanın dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları, bu oylama ile Galatasaray’ın Türk Telekom Stadı’nda resmi sahaya çıkış marşını seçecek

$GAL taraftar tokenini kullanan taraftarlar, ilk oylamaya katılmaya hak kazanacak ve 5 seçenekten birini marş olarak seçecek. Sadece $GAL sahibi taraftarlar oy vermeye hak kazanacak.

Oylamaya sunulan 5 seçenek ise şöyle:

Re Re Re Ra Ra Ra

Çocukluk Aşkımsın

Kupalara Layıksın

Şereftir Seni Sevmek

Şampiyonsun Galatasaray

Taraftarlar, Galatasaray taraftar tokenlerına Socios.com üzerinden ulaşabilecek. Taraftarlar ayrıca her katıldıkları oylamada ödül puanlar kazanacak. Bu puanlar, onlara daha sonra VIP bölümden maç izleyebilme, takım oyuncuları ve efsane isimlerle bir araya gelmek gibi eşsiz ve özel deneyimler yaşama hakkıyla birlikte takım için üretilen özel ürünlere sahip olma imkanı da sağlayacak.